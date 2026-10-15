A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) lançou uma pesquisa para identificar os temas, os perfis de palestrantes e os formatos de conteúdo de maior interesse dos empresários para o Congresso Empresarial de 2027. O levantamento busca aproximar a programação dos desafios enfrentados pelas empresas e das necessidades de quem empreende.
O questionário será direcionado prioritariamente às cerca de 8 mil associadas da entidade e a participantes de edições anteriores do congresso, sejam associados ou não. Segundo a Acipi, os convites serão enviados por e-mail. As respostas deverão contribuir para a escolha dos assuntos e formatos mais relevantes para o público.
A 21ª edição do Congresso Empresarial será realizada nos dias 8 e 9 de junho de 2027, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba. O tema será “Negócios: Ecossistemas que Movimentam”, com foco nas relações entre pessoas, empresas, conhecimento e oportunidades que influenciam o ambiente empresarial.
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Pesquisa considera temas, palestrantes e preços
O levantamento também pretende identificar as preferências dos participantes em relação a horários, faixas de preço e motivos para comparecer presencialmente. A pesquisa será conduzida pela Performa IT, em parceria com a Acipi, e terá duas etapas: uma quantitativa, por meio de questionário eletrônico, e outra qualitativa, com entrevistas em profundidade.
Os resultados serão analisados em conjunto com o histórico das edições anteriores e os indicadores de engajamento nas redes sociais. Essas informações servirão de subsídio para a curadoria do congresso, que considerará critérios estratégicos e de viabilidade na definição dos conteúdos e dos perfis de palestrantes.
De acordo com Andiara Zambello, coordenadora do Inova Acipi e da Escola de Negócios Acipi e curadora do evento, a proposta é compreender como as relações entre pessoas, empresas, tecnologia e oportunidades se conectam aos desafios do setor empresarial. A intenção é selecionar conteúdos que ajudem os participantes a interpretar o cenário econômico e a tomar decisões diante das transformações do mercado.
O presidente da Acipi, Mauricio Benato, afirma que ouvir o público é uma forma de aproximar o congresso das necessidades da classe empresarial. A participação das associadas e de quem já esteve em edições anteriores poderá contribuir para a construção de uma programação alinhada às expectativas dos participantes.
A edição de 2027 dará continuidade aos temas abordados nos dois anos anteriores. Em 2025, o congresso teve como foco a liderança, com o tema “Liderança que Transforma”. Em 2026, a discussão se concentrou nas pessoas e nas transformações tecnológicas, sob o mote “Pessoas no Centro: O futuro dos negócios é humano e artificial”. Na próxima edição, a proposta é ampliar o debate para as conexões que movimentam os negócios.