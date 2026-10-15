A Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi) lançou uma pesquisa para identificar os temas, os perfis de palestrantes e os formatos de conteúdo de maior interesse dos empresários para o Congresso Empresarial de 2027. O levantamento busca aproximar a programação dos desafios enfrentados pelas empresas e das necessidades de quem empreende.

O questionário será direcionado prioritariamente às cerca de 8 mil associadas da entidade e a participantes de edições anteriores do congresso, sejam associados ou não. Segundo a Acipi, os convites serão enviados por e-mail. As respostas deverão contribuir para a escolha dos assuntos e formatos mais relevantes para o público.

A 21ª edição do Congresso Empresarial será realizada nos dias 8 e 9 de junho de 2027, no Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba. O tema será “Negócios: Ecossistemas que Movimentam”, com foco nas relações entre pessoas, empresas, conhecimento e oportunidades que influenciam o ambiente empresarial.