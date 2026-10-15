Quem está em busca do primeiro emprego ou deseja voltar ao mercado de trabalho terá uma oportunidade em Piracicaba. A Prefeitura realiza, no dia 21 de outubro, a 4ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo, com mais de 500 vagas destinadas ao setor do comércio. A participação é gratuita.

A ação será realizada das 9h às 12h, na praça José Bonifácio, na região central da cidade. Promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o evento reunirá empresas que buscam profissionais para diferentes funções.

Os interessados devem comparecer ao local com documento de identificação e várias cópias do currículo atualizado, que poderão ser entregues diretamente aos representantes das empresas participantes.

Quais são as vagas disponíveis?