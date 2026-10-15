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EMPREGOS

Piracicaba oferece mais de 500 vagas em feira de empregos

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Quem está em busca do primeiro emprego ou deseja voltar ao mercado de trabalho terá uma oportunidade em Piracicaba.
Quem está em busca do primeiro emprego ou deseja voltar ao mercado de trabalho terá uma oportunidade em Piracicaba.

Quem está em busca do primeiro emprego ou deseja voltar ao mercado de trabalho terá uma oportunidade em Piracicaba. A Prefeitura realiza, no dia 21 de outubro, a 4ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo, com mais de 500 vagas destinadas ao setor do comércio. A participação é gratuita.

A ação será realizada das 9h às 12h, na praça José Bonifácio, na região central da cidade. Promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o evento reunirá empresas que buscam profissionais para diferentes funções.

Os interessados devem comparecer ao local com documento de identificação e várias cópias do currículo atualizado, que poderão ser entregues diretamente aos representantes das empresas participantes.

Quais são as vagas disponíveis?

As oportunidades abrangem diferentes níveis de atuação no comércio e em áreas relacionadas. Entre as funções anunciadas estão gerente, vendedor, balconista, operador de caixa, fiscal de caixa, empacotador e profissional de atendimento ao público.

Também há vagas para repositor, auxiliar de estoque, auxiliar de cozinha, operador de empilhadeira, soldador e ajudante de produção, entre outras ocupações. O evento contará ainda com oportunidades de estágio.

A iniciativa busca aproximar candidatos e empregadores, facilitando o contato entre quem procura uma oportunidade profissional e empresas que precisam contratar.

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Feira terá cursos gratuitos de capacitação

Além das vagas de emprego, a programação inclui cursos gratuitos de qualificação profissional. As capacitações serão oferecidas pelo Sest Senat e pela Via Certa Piracicaba Cursos.

As opções abrangem áreas como produção, administração, recursos humanos e departamento pessoal. A proposta é ampliar o acesso à formação profissional e contribuir para a preparação dos participantes para o mercado de trabalho.

Evento reúne entidades do comércio

A 4ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo é promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com entidades representativas do setor empresarial.

Participam da iniciativa o Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba (Sincomerciários), o Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região (Sincomércio), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Piracicaba (CDL) e a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi).

Serviço

4ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo – edição comércio

  • Data: 21 de outubro
  • Horário: das 9h às 12h
  • Local: praça José Bonifácio, Centro de Piracicaba
  • Entrada: gratuita e aberta ao público
  • Documentos necessários: documento de identificação e várias cópias do currículo atualizado

Os candidatos devem comparecer durante o horário do evento para apresentar seus currículos e consultar as oportunidades disponíveis.

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