Quem está em busca do primeiro emprego ou deseja voltar ao mercado de trabalho terá uma oportunidade em Piracicaba. A Prefeitura realiza, no dia 21 de outubro, a 4ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo, com mais de 500 vagas destinadas ao setor do comércio. A participação é gratuita.
A ação será realizada das 9h às 12h, na praça José Bonifácio, na região central da cidade. Promovido pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, o evento reunirá empresas que buscam profissionais para diferentes funções.
Os interessados devem comparecer ao local com documento de identificação e várias cópias do currículo atualizado, que poderão ser entregues diretamente aos representantes das empresas participantes.
Quais são as vagas disponíveis?
As oportunidades abrangem diferentes níveis de atuação no comércio e em áreas relacionadas. Entre as funções anunciadas estão gerente, vendedor, balconista, operador de caixa, fiscal de caixa, empacotador e profissional de atendimento ao público.
Também há vagas para repositor, auxiliar de estoque, auxiliar de cozinha, operador de empilhadeira, soldador e ajudante de produção, entre outras ocupações. O evento contará ainda com oportunidades de estágio.
A iniciativa busca aproximar candidatos e empregadores, facilitando o contato entre quem procura uma oportunidade profissional e empresas que precisam contratar.
VEJA MAIS:
- 38 obras feitas com IA são barradas pelo 53º Salão de Humor; Veja
- Idoso de 71 anos se perde e cai com carro em ribanceira na SP 308
- Caminhão com 38 toneladas de telhas tomba na Rodovia do Açucar
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Feira terá cursos gratuitos de capacitação
Além das vagas de emprego, a programação inclui cursos gratuitos de qualificação profissional. As capacitações serão oferecidas pelo Sest Senat e pela Via Certa Piracicaba Cursos.
As opções abrangem áreas como produção, administração, recursos humanos e departamento pessoal. A proposta é ampliar o acesso à formação profissional e contribuir para a preparação dos participantes para o mercado de trabalho.
Evento reúne entidades do comércio
A 4ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo é promovida pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, em parceria com entidades representativas do setor empresarial.
Participam da iniciativa o Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba (Sincomerciários), o Sindicato do Comércio Varejista de Piracicaba e Região (Sincomércio), a Câmara de Dirigentes Lojistas de Piracicaba (CDL) e a Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi).
Serviço
4ª Rota do Trabalho e Empreendedorismo – edição comércio
- Data: 21 de outubro
- Horário: das 9h às 12h
- Local: praça José Bonifácio, Centro de Piracicaba
- Entrada: gratuita e aberta ao público
- Documentos necessários: documento de identificação e várias cópias do currículo atualizado
Os candidatos devem comparecer durante o horário do evento para apresentar seus currículos e consultar as oportunidades disponíveis.