A Força Aérea Brasileira (FAB) colocou sob sigilo de até 100 anos informações sobre os passageiros de um jato associado ao banqueiro Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. A decisão foi tomada após um pedido feito com base na Lei de Acesso à Informação (LAI), sob a justificativa de proteger a intimidade e a vida privada das pessoas que utilizaram a aeronave.

O caso reacende a discussão sobre a transparência de informações de interesse público no governo federal. Durante a campanha presidencial de 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) prometeu acabar com o chamado sigilo de 100 anos, mas o dispositivo previsto na legislação continua em vigor.

A solicitação encaminhada à FAB questionava os planos de voo da aeronave de prefixo PS-FST entre 10 e 20 de novembro de 2025. O período chamou a atenção porque Vorcaro foi preso no Aeroporto Internacional de Guarulhos quando estava prestes a embarcar em um jato Falcon 7X com destino a Malta, na Europa.