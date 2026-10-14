14 de outubro de 2026
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SOLIDARIEDADE

Lar dos Velhinhos de Piracicaba promove campanha de arrecadação

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Lar dos Velhinhos de Piracicaba realiza campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene no dia 24 de outubro, com programação musical e artística.
Lar dos Velhinhos de Piracicaba realiza campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene no dia 24 de outubro, com programação musical e artística.

O Lar dos Velhinhos de Piracicaba promove, no dia 24 de outubro, uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene em comemoração ao Mês do Idoso. A iniciativa busca mobilizar a comunidade e arrecadar itens essenciais para o dia a dia dos moradores da instituição.

As doações poderão ser entregues pelo sistema drive-thru, durante todo o dia, diretamente no Lar dos Velhinhos. A proposta é facilitar a participação da população, que poderá levar os produtos de carro e entregá-los à equipe responsável pela ação.

Entre os itens aceitos estão arroz, feijão, macarrão, farinha, fubá, açúcar, óleo, leite, café, biscoitos, achocolatado, alimentos enlatados, frutas, legumes e verduras. Também poderão ser doados sabonetes, xampu, condicionador, creme dental, desodorante, papel higiênico, fraldas geriátricas, absorventes e toalhas.

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Programação musical e artística

Além da arrecadação, a campanha contará com atividades culturais abertas à comunidade. Das 9h às 10h, a Banda União Operária fará uma apresentação musical. Já das 9h às 12h, artistas do grupo Caipiras do Plain Air produzirão obras de arte ao vivo no espaço da instituição.

A iniciativa conta com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, especialmente no transporte dos músicos, e pretende aproximar a população do Lar dos Velhinhos.

Segundo o presidente da instituição, Marcelo Barbosa Oliveira, a campanha é uma oportunidade de celebrar o Mês do Idoso por meio da solidariedade.

“O Lar faz parte da história de Piracicaba e, neste Mês do Idoso, queremos convidar a comunidade a estar ainda mais próxima de nós. Cada doação representa cuidado e contribui diretamente para o bem-estar dos nossos moradores. Esperamos que a cidade participe e faça deste dia um grande momento de solidariedade”, afirma.

Serviço

Campanha de Arrecadação – Mês do Idoso

Data: 24 de outubro

Local: Lar dos Velhinhos de Piracicaba

Entrega das doações: sistema drive-thru durante todo o dia

Programação artística: das 9h às 12h

Doações: alimentos, produtos de higiene, fraldas geriátricas e outros itens de uso diário dos moradores.

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