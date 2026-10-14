O Lar dos Velhinhos de Piracicaba promove, no dia 24 de outubro, uma campanha de arrecadação de alimentos e produtos de higiene em comemoração ao Mês do Idoso. A iniciativa busca mobilizar a comunidade e arrecadar itens essenciais para o dia a dia dos moradores da instituição.

As doações poderão ser entregues pelo sistema drive-thru, durante todo o dia, diretamente no Lar dos Velhinhos. A proposta é facilitar a participação da população, que poderá levar os produtos de carro e entregá-los à equipe responsável pela ação.

Entre os itens aceitos estão arroz, feijão, macarrão, farinha, fubá, açúcar, óleo, leite, café, biscoitos, achocolatado, alimentos enlatados, frutas, legumes e verduras. Também poderão ser doados sabonetes, xampu, condicionador, creme dental, desodorante, papel higiênico, fraldas geriátricas, absorventes e toalhas.