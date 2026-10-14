Homenagem na Câmara reconhece mais de 40 anos de atuação na comunicação, no serviço público e no desenvolvimento regional; Evandro Souza Evangelista e Vanderlei Luiz Dionísio também serão homenageados.
A história de Clovis Vaz na vida pública começou em Piracicaba, cidade onde nasceu e à qual dedicou boa parte de sua trajetória profissional. Mais de quatro décadas depois, esse vínculo será reconhecido pela Câmara Municipal com a entrega do título de Piracicabanus Praeclarus, em sessão solene nesta sexta-feira (16).
A homenagem, de iniciativa do vereador Fabio Silva, reconhece uma carreira que passou pelo Legislativo municipal, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e por diferentes frentes da comunicação política e institucional.
Começou a trabalhar na política ainda jovem, como assessor parlamentar, e depois assumiu funções que o colocaram no centro de decisões importantes para a organização do município. Como diretor do Departamento Legislativo da Câmara de Piracicaba, participou da elaboração da Lei Orgânica e do Regimento Interno da Casa, instrumentos fundamentais para o funcionamento das instituições municipais. Também atuou na defesa de mecanismos de participação popular, como a Tribuna Popular e os projetos de iniciativa popular.
Ao longo de mais de 40 anos de carreira, Clovis consolidou uma trajetória no marketing político e na comunicação institucional, com atuação estratégica em campanhas eleitorais no Brasil e na Itália e assessoria a governos, parlamentos e lideranças políticas. Sua experiência reúne planejamento de campanhas, articulação política e comunicação pública, em uma carreira marcada pelo conhecimento dos bastidores da política e das relações entre as instituições e a sociedade.
Na Assembleia Legislativa paulista, foi assessor parlamentar especial e chefe de gabinete do deputado Roberto Morais, participando de iniciativas legislativas relacionadas à ampliação do acesso a medicamentos para pessoas com fibrose cística e ao atendimento de pessoas com doenças raras hereditárias.
O desenvolvimento regional é outra frente importante de sua trajetória. Clovis participou de articulações com representantes do setor empresarial e da sociedade civil, especialmente da Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (ACIPI), que contribuíram para fortalecer a discussão sobre o futuro da região. Teve atuação na criação da Agência de Desenvolvimento Regional de Piracicaba (ADERP), acompanhou as discussões sobre o Aglomerado Urbano e participou do movimento que ajudou a abrir caminho para a criação da Região Metropolitana de Piracicaba.
A carreira também inclui passagens pelas secretarias municipais de Governo e de Saúde, além de funções de liderança partidária nos âmbitos estadual e nacional. Em diferentes posições, manteve contato direto com os bastidores da administração pública e com os desafios de transformar propostas políticas em ações e estruturas institucionais.
Para Clovis, receber a honraria na cidade onde nasceu tem um significado que vai além do reconhecimento profissional. “Piracicaba é parte da minha história, das minhas raízes e de tudo o que construí ao longo desses anos. Receber o título de Piracicabanus Praeclarus pela Câmara Municipal tem um significado muito especial, porque é um reconhecimento da própria cidade onde comecei minha trajetória. Passei mais de 40 anos trabalhando com política e comunicação, sempre acreditando na importância do diálogo, das instituições e da participação das pessoas na vida pública”, afirma.
A sessão solene também homenageará Evandro Souza Evangelista e Vanderlei Luiz Dionísio, que receberão Título de Cidadão Piracicabano e Medalha de Mérito Legislativo. A cerimônia será realizada na Câmara Municipal de Piracicaba, com a presença dos homenageados, familiares e convidados, e será aberta ao público.