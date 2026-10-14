Homenagem na Câmara reconhece mais de 40 anos de atuação na comunicação, no serviço público e no desenvolvimento regional; Evandro Souza Evangelista e Vanderlei Luiz Dionísio também serão homenageados.

A história de Clovis Vaz na vida pública começou em Piracicaba, cidade onde nasceu e à qual dedicou boa parte de sua trajetória profissional. Mais de quatro décadas depois, esse vínculo será reconhecido pela Câmara Municipal com a entrega do título de Piracicabanus Praeclarus, em sessão solene nesta sexta-feira (16).

A homenagem, de iniciativa do vereador Fabio Silva, reconhece uma carreira que passou pelo Legislativo municipal, pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e por diferentes frentes da comunicação política e institucional.