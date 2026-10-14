A Raízen abriu inscrições para mais de 70 vagas de estágio voltadas à operação de combustíveis. O processo seletivo é dividido em dois programas: Acelerar, destinado a estudantes com perfil de liderança, e Estágio Talentos, com oportunidades em diferentes regiões do país.

As inscrições para o programa Acelerar começaram em 13 de outubro e seguem até 6 de novembro de 2026. Já o programa Estágio Talentos recebe candidaturas de 26 de outubro a 27 de novembro.

Onde estão as vagas?