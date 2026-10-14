A Raízen abriu inscrições para mais de 70 vagas de estágio voltadas à operação de combustíveis. O processo seletivo é dividido em dois programas: Acelerar, destinado a estudantes com perfil de liderança, e Estágio Talentos, com oportunidades em diferentes regiões do país.
As inscrições para o programa Acelerar começaram em 13 de outubro e seguem até 6 de novembro de 2026. Já o programa Estágio Talentos recebe candidaturas de 26 de outubro a 27 de novembro.
Onde estão as vagas?
O programa Acelerar oferece oportunidades em São Paulo, Piracicaba e Paulínia, no interior paulista. Já o Estágio Talentos tem vagas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Ceará, Pará, Rondônia e no Distrito Federal.
As oportunidades abrangem áreas como Comercial, Operações, Segurança, Saúde e Meio Ambiente, Supply Chain, Logística, Marketing, Finanças, Compliance, Tecnologia e Comunicação.
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Quem pode participar?
Para o programa Estágio Talentos, é necessário estar matriculado no ensino superior no Brasil, em cursos de bacharelado, licenciatura ou tecnólogo, em qualquer modalidade.
O programa Acelerar é voltado a estudantes de bacharelado e exige inglês avançado, além de histórico de participação em iniciativas estudantis ou de liderança, como empresas juniores, ligas universitárias, centros acadêmicos ou intercâmbios.
Para ambos os programas, os candidatos devem ter previsão de formatura entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028 e disponibilidade para estagiar seis horas por dia, em horário comercial.
Benefícios e seleção
Os estudantes selecionados terão acesso a assistência médica e odontológica, seguro de vida, trilha de desenvolvimento e parceria com plataforma de saúde, bem-estar e atividades físicas. Conforme a localidade, também serão oferecidos vale-refeição ou restaurante na empresa, além de auxílio-transporte ou transporte fretado.
“A Raízen busca estudantes motivados por desafios reais e com desejo de aprender com a prática do dia a dia. Nossos programas de estágio foram estruturados para oferecer autonomia, preparando jovens profissionais para assumirem papéis de protagonismo e liderança no futuro da companhia”, afirma Carlos Alberto Griner, vice-presidente de Gente da Raízen.
O processo seletivo inclui testes on-line, dinâmicas em grupo e entrevistas com lideranças da companhia.
Como se inscrever?
As inscrições devem ser feitas pelo site de Carreiras da Raízen, conforme o programa escolhido.
Programa Acelerar: até 6 de novembro de 2026.
Programa Estágio Talentos: de 26 de outubro a 27 de novembro de 2026.
Os candidatos devem conferir os requisitos e as oportunidades disponíveis na plataforma oficial da empresa.