O Gás do Povo possui liberações mensais, mas isso não significa que todas as famílias recebam uma recarga a cada mês. A frequência depende do número de integrantes da residência: famílias com duas ou três pessoas podem receber até quatro recargas por ano, enquanto aquelas com quatro integrantes ou mais podem ter direito a até seis recargas anuais. O calendário prevê novas liberações no dia 10 de cada mês, mas a disponibilidade individual deve ser confirmada nos canais oficiais.

Para consultar a situação, o responsável familiar pode acessar o aplicativo Meu Social, o aplicativo Benefícios Sociais CAIXA, o Portal Cidadão da Caixa ou a página oficial do programa. Também é possível buscar informações pelo Disque Social 121 ou pelo atendimento da Caixa, no telefone 0800 726 0207. A consulta permite verificar se a família foi selecionada e se há um vale disponível para utilização.

Depois de confirmar a autorização, o beneficiário deve procurar uma revenda credenciada e apresentar o botijão vazio para realizar a troca pela recarga gratuita. A identificação pode ser feita com o cartão do Bolsa Família com chip e senha, com cartão de débito da Caixa ou com o CPF do responsável familiar e um código de confirmação enviado por SMS. A recarga coberta pelo programa não pode ser cobrada pela revenda, mas a entrega em domicílio pode gerar uma taxa adicional. A compra de um novo botijão também não está incluída na gratuidade.