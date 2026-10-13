Famílias brasileiras de baixa renda podem receber recargas gratuitas de gás de cozinha por meio do Gás do Povo, programa do Governo Federal que continua em operação em 2026. Uma residência com quatro integrantes e renda mensal de até R$ 3.242 pode se enquadrar no critério financeiro da iniciativa, desde que também cumpra as demais exigências. O benefício não é pago em dinheiro: ele funciona por meio de um vale que permite retirar a recarga de um botijão de 13 quilos em estabelecimentos credenciados.
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Quem pode receber o auxílio do Governo Federal?
O principal critério de renda do programa é o limite de meio salário mínimo por pessoa da família. Considerando o salário mínimo de R$ 1.621 em 2026, isso corresponde a R$ 810,50 por integrante. Dessa forma, o teto de renda familiar varia conforme a quantidade de moradores: uma família de duas pessoas pode ter renda mensal de até R$ 1.621; para três integrantes, o limite chega a R$ 2.431,50; e, para quatro pessoas, alcança R$ 3.242. Famílias maiores podem apresentar renda total superior, desde que respeitem o limite por pessoa.
Além do critério financeiro, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), com os dados atualizados nos últimos 24 meses. O CPF do responsável familiar também precisa estar regular na Receita Federal, e o cadastro não pode apresentar pendências de averiguação cadastral ou indicação de falecimento do responsável. Pelas regras gerais do programa, a composição familiar deve incluir pelo menos duas pessoas. Famílias que recebem o Bolsa Família estão entre os grupos prioritários para a concessão do benefício.
Mesmo quando todos os requisitos são atendidos, a participação não é automática. A seleção considera as informações registradas no CadÚnico, as regras de prioridade e a disponibilidade orçamentária. Por isso, famílias que se enquadram no limite de renda precisam consultar os canais oficiais para verificar se foram contempladas. A inscrição no cadastro social, por si só, não assegura a liberação do vale.
Como consultar e receber o gás gratuito?
O Gás do Povo possui liberações mensais, mas isso não significa que todas as famílias recebam uma recarga a cada mês. A frequência depende do número de integrantes da residência: famílias com duas ou três pessoas podem receber até quatro recargas por ano, enquanto aquelas com quatro integrantes ou mais podem ter direito a até seis recargas anuais. O calendário prevê novas liberações no dia 10 de cada mês, mas a disponibilidade individual deve ser confirmada nos canais oficiais.
Para consultar a situação, o responsável familiar pode acessar o aplicativo Meu Social, o aplicativo Benefícios Sociais CAIXA, o Portal Cidadão da Caixa ou a página oficial do programa. Também é possível buscar informações pelo Disque Social 121 ou pelo atendimento da Caixa, no telefone 0800 726 0207. A consulta permite verificar se a família foi selecionada e se há um vale disponível para utilização.
Depois de confirmar a autorização, o beneficiário deve procurar uma revenda credenciada e apresentar o botijão vazio para realizar a troca pela recarga gratuita. A identificação pode ser feita com o cartão do Bolsa Família com chip e senha, com cartão de débito da Caixa ou com o CPF do responsável familiar e um código de confirmação enviado por SMS. A recarga coberta pelo programa não pode ser cobrada pela revenda, mas a entrega em domicílio pode gerar uma taxa adicional. A compra de um novo botijão também não está incluída na gratuidade.