A região de Piracicaba tem 14 municípios sem Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), unidades especializadas no atendimento a mulheres vítimas de violência e na investigação de crimes relacionados à violência de gênero. Ao todo, 18 cidades da região foram consideradas no levantamento, das quais apenas quatro contam com esse tipo de estrutura.

Segundo dados do Governo do Estado de São Paulo, os municípios que possuem Delegacia de Defesa da Mulher são Piracicaba, Limeira, Santa Bárbara d'Oeste e Capivari.

Já as cidades que não contam com uma unidade especializada são Águas de São Pedro, Charqueada, Cordeirópolis, Cosmópolis, Elias Fausto, Engenheiro Coelho, Ipeúna, Iracemápolis, Mombuca, Nova Odessa, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho e São Pedro.