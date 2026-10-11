Operador de produção apresentou afastamentos médicos ao longo de 2025, mas empresa reuniu fotos dele pregando durante as licenças; trabalhador ainda pode recorrer.

Um trabalhador apresentou 88 atestados médicos em um único ano e acabou demitido por justa causa após a empresa reunir registros de sua atuação como pastor durante períodos de afastamento. A Justiça do Trabalho manteve a dispensa, entendendo que as circunstâncias do caso comprometeram a confiança necessária à relação profissional.

O caso foi analisado pela 2ª Vara do Trabalho de São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo. O funcionário, que exercia a função de operador de produção, tentou reverter a decisão e obter o retorno ao emprego, mas não conseguiu na primeira instância.

Operador apresentou 88 atestados em 2025