O Clube Recreativo dos Metalúrgicos abre as portas para receber centenas de famílias na tradicional Festa das Crianças.

O evento será realizado no próximo domingo, dia 11, das 10h às 18h. Na programação planejada pela diretoria e a equipe de eventos do Clube, a organização se preocupou com cada detalhe, inclusive em apresentações para agradar toda a família. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira (Juca), tem uma boa expectativa para mais esse evento “A Festa das Crianças é preparada com um carinho enorme por todos nós. Há meses estamos buscando atrações que realmente brilhem os olhos das crianças. Nossa expectativa é novamente de casa cheia, já que o evento faz parte do nosso calendário e conseguimos proporcionar uma festa maravilhosa”.

A programação irá contar com as atrações como, show de mágica, parada da alegria com banda itinerante, personagens, brinquedos, apresentação de ginástica rítmica, brincadeira, show musical, DJ João, plataforma 360º, robozão, a tradicional homenagem a Nossa Senhora e para fechar o evento, o grupo Som da Massa.