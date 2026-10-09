Em que projetos você está trabalhando no momento? E como foi para você a experiência com a Orquestra Educacional de Piracicaba (OEP)? Estou vivendo um momento muito especial artisticamente. Um dos meus principais projetos agora é a gravação do novo álbum “Serenata Brasileira – Volume 2”, ao lado do Alessandro Penezzi, um músico que admiro profundamente e com quem tenho uma parceria musical muito bonita. Estamos dando continuidade ao Serenata Brasileira, um projeto muito ligado à essência da música brasileira e à interpretação. É um trabalho pelo qual tenho um carinho enorme e estou muito feliz de poder chegar agora a esse segundo volume. Paralelamente, continuo desenvolvendo meus shows, meus projetos ligados ao jazz e à música brasileira, além de todo o trabalho de produção que realizamos dentro do IPUVAE. E a experiência com a Orquestra Educacional de Piracicaba – OEP foi muito especial. Cantar MPB acompanhada por uma orquestra transforma completamente a experiência. Você ouve aquelas músicas ganharem novas cores, novas texturas e uma dimensão diferente. Além disso, existe o aspecto educacional da Orquestra, que considero muito bonito. Poder dividir o palco com esses músicos e fazer parte desse processo foi uma experiência de muita troca e muito emocionante para mim.

Há planos para novos lançamentos, turnês ou colaborações? Sim. Neste momento, o grande lançamento que estamos preparando é justamente o “Serenata Brasileira – Volume 2”, com Alessandro Penezzi. Estamos em processo de gravação e estou muito envolvida e feliz com esse trabalho. Também quero continuar desenvolvendo meu repertório autoral, gravar novas músicas e realizar outras colaborações. Gosto muito de encontros musicais. Acho que algumas das coisas mais bonitas que fiz na minha carreira nasceram justamente da troca com outros artistas. E quero ampliar a circulação dos meus shows, levando esses projetos para outras cidades e outros públicos. Hoje estou numa fase em que quero fazer trabalhos que realmente tenham significado para mim. Depois de tantos anos de carreira, você começa a escolher cada vez mais aquilo que tem verdade, que te emociona e que representa artisticamente quem você é naquele momento.

Onde você se imagina artisticamente nos próximos anos? Primeiro, eu me imagino cantando. Sempre! [risos]. Não consigo imaginar minha vida sem música. Mas me imagino também cada vez mais livre artisticamente. Acho que existe uma coisa muito bonita que vem com o tempo e com a maturidade: você passa a entender melhor quem é, o que gosta de cantar e o que realmente quer dizer através da sua arte. Quero continuar gravando, fazendo shows, criando novos projetos, trabalhando com músicos que admiro e explorando cada vez mais essa relação entre a música brasileira e o jazz. Também quero continuar desenvolvendo o IPUVAE como um espaço de criação, não apenas para os meus trabalhos, mas como um lugar onde outros artistas possam gravar, produzir e desenvolver seus próprios projetos. Quero continuar curiosa. Acho que essa é uma coisa que não quero perder nunca.