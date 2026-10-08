Cerca de 150 mil moradores das regiões Norte e Leste de Piracicaba serão beneficiados pela implantação da nova adutora Torre de TV–Unileste. A obra, executada pela Prefeitura, por meio do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), tem investimento de R$ 32 milhões e vai ampliar a capacidade de distribuição de água em 20 milhões de litros por dia.
Dos nove quilômetros de tubulação previstos, três já foram implantados. Atualmente, os trabalhos estão nas proximidades do condomínio Reserva Jequitibá, na região do Santa Rosa.
Com tubulação de 600 milímetros de diâmetro, a estrutura é apontada pelo município como a maior obra de implantação de rede de grande porte realizada na cidade nos últimos 15 anos.
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Obra deve ampliar segurança no abastecimento
A nova adutora vai conectar os reservatórios da Torre de TV ao centro de distribuição do Unileste. Com isso, a água produzida na Estação de Tratamento de Água (ETA) Capim Fino poderá ser distribuída de maneira mais eficiente para bairros que tiveram crescimento populacional nas últimas décadas.
Segundo o Semae, a obra deve melhorar o equilíbrio operacional do sistema, ampliar a oferta de água nas regiões atendidas e reduzir os riscos de desabastecimento.
Com a entrada em operação da nova estrutura, o abastecimento deixará de depender exclusivamente da Elevatória Marechal, responsável atualmente pelo fornecimento de água para mais de 60% da cidade. A mudança permitirá maior flexibilidade em situações de manutenção ou de problemas operacionais, contribuindo para reduzir o risco de interrupções no serviço.
Mais de 100 bairros serão beneficiados
A adutora atenderá diretamente moradores de mais de 100 bairros das regiões Norte e Leste. Entre as áreas contempladas estão Dois Córregos, Cecap, Torre de TV e Unileste.
Na região de Dois Córregos, estão na lista Santa Rita, Conceição, Dois Córregos, Tupi, Glebas Natalina e Aliança, Bartira, Perdizes, Garças, São Francisco, Peoria e Nova Iguaçu.
Na região do Cecap, os bairros citados são Cecap, Taquaral/Unimep, Terra Rica, Colibris, Sol Nascente, Chapadão, Eldorado e Campos do Conde.
Já na região da Torre de TV, estão Cruz Caiada, Alphaville, Santa Clara, Uninorte, Palmeiras, Ipês, Santa Rosa, Parque Automotivo, São Jorge e Villa D’Áquila.
Na região do Unileste, a lista inclui Monte Alegre, Pompeia, Santa Cecília, Morumbi, Abaeté, Água Seca, Alvorada, Ipanema, Brasília, Itaberá, Itamaracá, Noiva da Colina, Panorama, São Simão, Vila Prudente, Piracicamirim e Nova Pompeia, além de condomínios e loteamentos.
Investimentos em saneamento ultrapassam R$ 150 milhões
A nova adutora faz parte do programa de modernização do sistema de abastecimento de Piracicaba, que inclui construção de reservatórios, implantação de novas adutoras, substituição de redes antigas e melhorias nas estações de tratamento.
Desde o início de 2025, a Prefeitura e o Semae vêm executando intervenções para ampliar e recuperar a infraestrutura de saneamento. Entre as primeiras ações esteve a limpeza dos tanques da ETA II Luiz de Queiroz, que apresentavam acúmulo de lodo e comprometiam o abastecimento de aproximadamente 120 mil pessoas.
Também estão em andamento obras de modernização da ETA II, ampliação da ETA Capim Fino, construção de reservatórios, modernização da Estação de Tratamento de Lodo e implantação de sistemas inteligentes de monitoramento e controle operacional.
Entre as intervenções em execução, estão as obras em Santa Teresinha, com investimento de R$ 25,3 milhões para substituir 19,7 quilômetros de redes e adutoras e mais de 2 mil ramais domiciliares. A previsão é beneficiar cerca de 80 mil moradores.
Na Vila Independência, a substituição de 22,1 quilômetros de redes e adutoras recebe investimento de R$ 17,26 milhões e deve beneficiar aproximadamente 90 mil pessoas.
Outra obra é a nova adutora de água tratada do sistema Dois Córregos–Cecap, que prevê a implantação de 4,2 quilômetros de tubulação e investimento de R$ 9,79 milhões. A intervenção deve ampliar o abastecimento para mais de 50 mil pessoas na região Leste.
De acordo com a Prefeitura, os investimentos próprios em saneamento realizados entre 2025 e 2026 ultrapassam R$ 150 milhões.
Município prevê novos investimentos
Além das obras em andamento, a Prefeitura trabalha para viabilizar aproximadamente R$ 350 milhões em novos investimentos estruturantes com recursos próprios e outros R$ 250 milhões por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal.
Os projetos incluem a construção de reservatórios, a ampliação da ETA Capim Fino e a implantação de novas adutoras. O objetivo é aumentar a capacidade de produção, armazenamento e distribuição de água e reforçar a segurança hídrica do município nas próximas décadas.