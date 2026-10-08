Cerca de 150 mil moradores das regiões Norte e Leste de Piracicaba serão beneficiados pela implantação da nova adutora Torre de TV–Unileste. A obra, executada pela Prefeitura, por meio do Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae), tem investimento de R$ 32 milhões e vai ampliar a capacidade de distribuição de água em 20 milhões de litros por dia.

Dos nove quilômetros de tubulação previstos, três já foram implantados. Atualmente, os trabalhos estão nas proximidades do condomínio Reserva Jequitibá, na região do Santa Rosa.

Com tubulação de 600 milímetros de diâmetro, a estrutura é apontada pelo município como a maior obra de implantação de rede de grande porte realizada na cidade nos últimos 15 anos.