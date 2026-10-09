A Stake Brazil obteve uma decisão favorável da Justiça Federal na tarde desta quinta-feira (8) e poderá continuar operando no Brasil até 25 de outubro de 2026. A liminar foi concedida pela 9ª Vara Cível Federal de São Paulo e suspende, temporariamente, os efeitos da medida provisória assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que proibiu a atuação das casas de apostas no país, conforme informado no processo.

A decisão também impede, durante o período estabelecido, o bloqueio, a indisponibilização ou o redirecionamento do domínio stake.bet.br, permitindo que a estrutura tecnológica da empresa continue em funcionamento.

A autorização temporária foi concedida pela juíza Cristiane Farias Rodrigues dos Santos e garante à empresa, de origem australiana, a continuidade das atividades por 30 dias após a publicação da medida provisória.