O Campeonato Brasileiro retorna nesta quarta-feira (7) com uma mudança visível nos uniformes dos clubes. Após a entrada em vigor da Medida Provisória (MP) nº 1.394, de 25 de setembro de 2026, as equipes estão proibidas de exibir marcas de casas de apostas em seus uniformes e propriedades de publicidade.

O prazo para a retirada das marcas terminou na terça-feira (6). Dos 20 clubes que disputam a Série A, 14 mantinham contratos de patrocínio com empresas de apostas e precisaram adaptar os uniformes para a sequência da temporada.

Entre os clubes afetados estão Atlético-MG, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vitória e Vasco. As equipes que não tinham patrocínio de bets no período são Bahia, Mirassol, Athletico-PR, RB Bragantino, Internacional e Coritiba.