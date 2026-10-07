07 de outubro de 2026
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PATROCÍNIOS

Clubes retiram patrocínios de bets antes da volta do Brasileirão

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Clubes da Série A retornam ao Brasileirão sem marcas de casas de apostas nos uniformes após novas regras proibirem esse tipo de publicidade no futebol brasileiro.
Clubes da Série A retornam ao Brasileirão sem marcas de casas de apostas nos uniformes após novas regras proibirem esse tipo de publicidade no futebol brasileiro.

O Campeonato Brasileiro retorna nesta quarta-feira (7) com uma mudança visível nos uniformes dos clubes. Após a entrada em vigor da Medida Provisória (MP) nº 1.394, de 25 de setembro de 2026, as equipes estão proibidas de exibir marcas de casas de apostas em seus uniformes e propriedades de publicidade.

O prazo para a retirada das marcas terminou na terça-feira (6). Dos 20 clubes que disputam a Série A, 14 mantinham contratos de patrocínio com empresas de apostas e precisaram adaptar os uniformes para a sequência da temporada.

Entre os clubes afetados estão Atlético-MG, Botafogo, Chapecoense, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras, Remo, Santos, São Paulo, Vitória e Vasco. As equipes que não tinham patrocínio de bets no período são Bahia, Mirassol, Athletico-PR, RB Bragantino, Internacional e Coritiba.

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ESPAÇOS VAZIOS

Com a retirada das marcas, alguns clubes passaram a utilizar os espaços anteriormente destinados às casas de apostas para divulgar outras propriedades. O Vasco, por exemplo, colocou o programa de sócio-torcedor Sócio Gigante no espaço publicitário.

Outras equipes ainda negociam novos acordos ou patrocínios pontuais para ocupar os espaços nas camisas. Como a mudança ocorreu de forma rápida, diversos clubes disputarão a 29ª rodada do Brasileirão sem patrocinador máster.

A medida também afeta a Copa do Brasil e a publicidade relacionada às competições. As marcas de apostas não poderão ser exibidas durante as partidas nem utilizadas nas ações de divulgação dos clubes e torneios.

IMPACTO FINANCEIRO

A saída das casas de apostas representa um impacto importante para os clubes da Série A, que nos últimos anos passaram a contar com essas empresas entre os principais anunciantes do futebol brasileiro. Segundo levantamento citado pela imprensa, os patrocínios de bets movimentaram cerca de R$ 1,03 bilhão para clubes da primeira divisão em 2025.

Com a nova regra, as equipes precisam buscar outras fontes de receita para substituir os contratos suspensos ou encerrados. Alguns clubes também avaliam acordos de curta duração enquanto o cenário regulatório permanece em definição.

MEDIDA AINDA SERÁ ANALISADA

A MP nº 1.394/2026 está em tramitação no Congresso Nacional. O texto precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado dentro do prazo previsto para que a medida tenha validade definitiva. Atualmente, a matéria está em fase de tramitação e tem prazo de deliberação até 23 de novembro de 2026.

Enquanto o Congresso não conclui a análise, os clubes seguem adaptando uniformes e estratégias comerciais para cumprir as novas regras e manter as receitas de patrocínio na reta final da temporada.

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