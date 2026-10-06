Quem ainda tem dinheiro em uma bet que deixou de funcionar não perde automaticamente os valores. Com a retirada voluntária encerrada na segunda-feira (5), os apostadores que permaneceram com saldo nas plataformas passam a depender do procedimento de restituição previsto pelo governo.

A partir desta terça-feira (6), sites e aplicativos de apostas de quota fixa deverão ficar indisponíveis. A determinação está prevista na Medida Provisória nº 1.394, publicada em 25 de setembro.

Segundo os dados mais recentes do Ministério da Fazenda, mais de R$ 1,3 bilhão ainda estava disponível para retirada até segunda-feira. O montante correspondia a aproximadamente 26,5 milhões de CPFs com saldo positivo.