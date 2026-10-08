Segundo Carmen Pilotto, a publicação busca mostrar a construção contínua de um projeto público de educação, ciência e serviço à sociedade. “A Esalq é um modelo de instituição de tradição que se reinventa a cada momento de acordo com a demanda da sociedade”, afirma. Para ela, a trajetória da Escola é marcada pela integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação.

A organizadora também destaca que o livro foi pensado para aproximar a comunidade da instituição. “Trata-se da celebração da continuidade do projeto que atravessa gerações, adapta-se às transformações do mundo e permanece fiel à sua missão: formar pessoas, produzir conhecimento e servir à sociedade”, diz.

Além de registrar a história da Esalq, a publicação foi disponibilizada gratuitamente para ampliar o acesso ao conteúdo. “A Esalq disponibiliza o livro para que todos tenham a oportunidade de conhecer a trajetória da instituição”, afirma Carmen. Segundo ela, a iniciativa permite compartilhar com a sociedade a celebração dos 125 anos da Escola, uma das unidades fundadoras da Universidade de São Paulo (USP).