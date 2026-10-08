A história dos 125 anos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq) pode ser acessada gratuitamente pela internet. O livro comemorativo Esalq, 125 anos de contribuições para o desenvolvimento do Brasil está disponível em PDF no Portal de Livros Abertos da USP e reúne registros sobre a trajetória da instituição, desde seus primeiros anos até a atuação atual.
Organizada por Carmen Maria da Silva Fernandez Pilotto, Luciana Joia de Lima, Marcos Milan e Thais Cristiane Campos de Moraes, a publicação foi estruturada em ordem cronológica inversa. A narrativa começa no presente e volta progressivamente aos primórdios da Escola, passando por pessoas, decisões e acontecimentos que contribuíram para a construção da Esalq.
A apresentação da obra é de Aluísio Augusto Cotrim Segurado, reitor da USP, o prefácio de Thais Maria Ferreira de Souza Vieira, diretora da Esalq/USP e o texto de abertura é assinado por Jacques Marcovitch, professor emérito da USP.
VEJA MAIS:
- Engenho Central recebe Festival Curau a partir desta sexta-feira
- Salãozinho de Humor premia jovens artistas no Dia das Crianças
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Passado e presente
A obra dá atenção especial ao período entre 2001 e 2026, marcado pela ampliação da produção científica, da inserção internacional e das ações de extensão e inovação. O livro também aborda a atuação da Esalq diante de temas atuais, como sustentabilidade, segurança alimentar e mudanças climáticas, sem deixar de lado a história dos fundadores Luiz Vicente de Souza Queiroz e Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz.
Segundo Carmen Pilotto, a publicação busca mostrar a construção contínua de um projeto público de educação, ciência e serviço à sociedade. “A Esalq é um modelo de instituição de tradição que se reinventa a cada momento de acordo com a demanda da sociedade”, afirma. Para ela, a trajetória da Escola é marcada pela integração entre ensino, pesquisa, extensão e inovação.
A organizadora também destaca que o livro foi pensado para aproximar a comunidade da instituição. “Trata-se da celebração da continuidade do projeto que atravessa gerações, adapta-se às transformações do mundo e permanece fiel à sua missão: formar pessoas, produzir conhecimento e servir à sociedade”, diz.
Além de registrar a história da Esalq, a publicação foi disponibilizada gratuitamente para ampliar o acesso ao conteúdo. “A Esalq disponibiliza o livro para que todos tenham a oportunidade de conhecer a trajetória da instituição”, afirma Carmen. Segundo ela, a iniciativa permite compartilhar com a sociedade a celebração dos 125 anos da Escola, uma das unidades fundadoras da Universidade de São Paulo (USP).