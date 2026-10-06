A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta terça-feira (6), a retomada da fabricação de todos os produtos de limpeza na unidade da Unilever localizada em Vinhedo (SP). A liberação ocorreu após uma nova inspeção constatar que as irregularidades identificadas anteriormente foram corrigidas.
A reinspeção foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro e verificou as medidas adotadas pela empresa para solucionar as não conformidades apontadas durante uma fiscalização realizada em agosto.
A unidade havia sido fiscalizada entre os dias 24 a 28 de agosto, em uma ação conjunta da Anvisa com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Vinhedo. Na ocasião, foram identificadas falhas relacionadas às Boas Práticas de Fabricação (BPF).
As BPF reúnem requisitos que devem ser cumpridos pelas empresas para garantir que os processos de fabricação tenham controles adequados de qualidade e segurança.
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SUSPENSÃO PREVENTIVA
Após a identificação dos problemas, a Anvisa determinou a suspensão preventiva da fabricação de saneantes na unidade. A medida foi publicada em 29 de setembro por meio da Resolução nº 3.443/2026.
A suspensão teve caráter preventivo e foi adotada enquanto a empresa realizava as adequações necessárias. Entre os pontos avaliados estavam os procedimentos utilizados durante a fabricação e os controles aplicados para garantir a qualidade dos produtos.
A fiscalização também analisou os processos internos relacionados ao controle da produção e ao cumprimento das normas sanitárias.
PRODUÇÃO LIBERADA
Após a nova inspeção, realizada no início de outubro, a Anvisa verificou que as não conformidades registradas anteriormente foram corrigidas. Com isso, a agência revogou a suspensão e autorizou novamente a fabricação dos produtos de limpeza na unidade de Vinhedo.
A decisão foi formalizada pela Resolução-RE nº 3.951/2026, publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (6).
A medida permite que a unidade retome a produção normalmente, dentro das exigências sanitárias estabelecidas para a fabricação de saneantes.
FISCALIZAÇÃO
A atuação faz parte das ações de fiscalização sanitária realizadas para verificar o cumprimento das normas de fabricação e dos controles de qualidade exigidos para produtos destinados à limpeza e higienização.
Os saneantes são produtos utilizados em ambientes domésticos e profissionais para limpeza, desinfecção e conservação. Por isso, a Anvisa acompanha as condições de fabricação e os procedimentos adotados pelas empresas para garantir que os produtos atendam aos requisitos de segurança e qualidade.
Com a conclusão da reinspeção e a correção das irregularidades, a unidade da Unilever em Vinhedo está autorizada a voltar a fabricar os produtos de limpeza.