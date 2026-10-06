A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, nesta terça-feira (6), a retomada da fabricação de todos os produtos de limpeza na unidade da Unilever localizada em Vinhedo (SP). A liberação ocorreu após uma nova inspeção constatar que as irregularidades identificadas anteriormente foram corrigidas.

A reinspeção foi realizada entre os dias 29 de setembro e 1º de outubro e verificou as medidas adotadas pela empresa para solucionar as não conformidades apontadas durante uma fiscalização realizada em agosto.

A unidade havia sido fiscalizada entre os dias 24 a 28 de agosto, em uma ação conjunta da Anvisa com o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Vinhedo. Na ocasião, foram identificadas falhas relacionadas às Boas Práticas de Fabricação (BPF).