O preço da carne bovina deve continuar subindo e pode atingir um novo recorde no mercado brasileiro. A pressão vem principalmente da menor oferta de gado destinado ao abate, enquanto a demanda segue firme. Com isso, a arroba do boi gordo pode ultrapassar R$ 370, segundo a avaliação apresentada no material-base, elevando também a preocupação com os preços pagos pelo consumidor.

Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea) apontam que o boi teve valorização durante 24 dias consecutivos em setembro. Na primeira semana de outubro, a alta acumulada chegou a 2,5%. O movimento reforça a tendência de valorização da matéria-prima utilizada na produção de carne bovina.

As negociações na B3 também indicam expectativa de preços ainda mais elevados nos próximos meses. Os contratos citados no levantamento apontam a arroba em torno de R$ 400 em novembro e em patamar ainda superior em dezembro. Trata-se de uma referência do mercado futuro, e não de uma garantia de que esse valor será efetivamente praticado no mercado físico.