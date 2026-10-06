Piracicaba terá duas opções de teatro neste sábado (10). As peças “A Minicostureira” e “Memórias do Vinho” serão apresentadas no Teatro Dr. Losso Netto como parte da programação do 3º Festival de Teatro Seguros Unimed. A primeira atração será “A Minicostureira”, às 15h. A montagem tem classificação livre, duração de 60 minutos e é voltada principalmente ao público infantil e às famílias.

À noite, às 20h, será apresentada “Memórias do Vinho”, drama protagonizado por Herson Capri e Caio Blat. A peça tem classificação indicativa de 14 anos e duração de 70 minutos.

Os ingressos para as duas apresentações custam entre R$ 25 e R$ 160, e podem ser adquiridos pela plataforma Mega Bilheteria.