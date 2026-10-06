Esmeraldas, iPhones, videogames, veículos e até peças de aeronaves estão entre os produtos disponíveis em um leilão eletrônico da Receita Federal em São Paulo. Ao todo, são 400 lotes de mercadorias apreendidas, abandonadas ou entregues ao órgão.

O prazo para apresentar propostas termina às 21h desta sexta-feira (9). A classificação das ofertas está marcada para 13 de outubro, às 9h, enquanto a etapa de lances começa uma hora depois, às 10h.

Entre os itens que mais chamam atenção estão 2.500 quilates de esmeraldas, avaliados em R$ 1,5 milhão. Também estão disponíveis três iPhones 17 de 256 GB, com proposta mínima de R$ 600 por unidade, além de um PlayStation 5 com lance inicial de R$ 300.