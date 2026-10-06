O Senado começa a discutir nesta terça-feira (6) a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 221/2019, que prevê o fim da chamada escala 6x1, modelo em que o trabalhador atua por seis dias e tem apenas um dia de descanso. A primeira sessão de debates ocorre no Plenário dois dias após o primeiro turno das eleições de 2026.

A proposta estabelece a redução da jornada máxima de trabalho das atuais 44 para 40 horas semanais, sem redução salarial, além da garantia de dois dias de repouso semanal remunerado, com um deles preferencialmente aos domingos. A jornada de 40 horas poderá ser distribuída em cinco dias de oito horas.

O texto já foi aprovado pela Câmara dos Deputados e, em setembro, passou pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. Agora, precisa avançar no Plenário para que possa ser votado pelos senadores.