Reeleito governador de São Paulo no primeiro turno das eleições de 2026, Tarcísio de Freitas (Republicanos) apresentou as principais prioridades para o segundo mandato, que começa em 2027. Entre os planos estão investimentos em tecnologia, grandes obras de infraestrutura, transporte público, agronegócio e ampliação da capacidade de investimento do Estado.

Em coletiva de imprensa após a eleição, Tarcísio afirmou que pretende estruturar, ainda antes da posse, a governança do próximo plano de governo. Uma das propostas é o “São Paulo Pra Toda Obra 4.0”, com a intenção de tornar o Estado mais digital e ampliar o uso de tecnologia em áreas como saúde e segurança.

O governador também citou como prioridades o desenvolvimento de setores ligados à biotecnologia, economia do conhecimento, inteligência artificial e transição energética.