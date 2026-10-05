Reeleito governador de São Paulo no primeiro turno das eleições de 2026, Tarcísio de Freitas (Republicanos) apresentou as principais prioridades para o segundo mandato, que começa em 2027. Entre os planos estão investimentos em tecnologia, grandes obras de infraestrutura, transporte público, agronegócio e ampliação da capacidade de investimento do Estado.
Em coletiva de imprensa após a eleição, Tarcísio afirmou que pretende estruturar, ainda antes da posse, a governança do próximo plano de governo. Uma das propostas é o “São Paulo Pra Toda Obra 4.0”, com a intenção de tornar o Estado mais digital e ampliar o uso de tecnologia em áreas como saúde e segurança.
O governador também citou como prioridades o desenvolvimento de setores ligados à biotecnologia, economia do conhecimento, inteligência artificial e transição energética.
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Obras estratégicas
Na área de infraestrutura, Tarcísio pretende acelerar projetos considerados estratégicos para o Estado. Entre eles estão o Centro Administrativo, na região central da capital, o Túnel Santos-Guarujá e o Trem Intercidades entre Campinas e São Paulo.
A previsão apresentada pelo governador é antecipar a conclusão do Centro Administrativo de 2031 para 2030.
O Trem Intercidades Campinas-São Paulo também é apontado como um projeto de impacto econômico. Segundo Tarcísio, a ligação ferroviária poderá estimular o desenvolvimento de novas áreas ao longo do trajeto, com expansão de moradias e serviços.
Apoio ao agronegócio
Para o agronegócio paulista, a promessa é manter programas de apoio aos produtores, incluindo recursos do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (FEAP), além de iniciativas como o Pró-Trator e o Irriga Mais.
A ampliação da área de culturas irrigadas também está entre as prioridades. Tarcísio afirmou ainda que pretende manter o benefício tributário para 17 cadeias do agronegócio que possuem redução do ICMS.
Outra frente prevista é o fortalecimento da assistência técnica para pequenos e médios produtores, com ampliação do acesso à agricultura de precisão.
Expansão do transporte
Na mobilidade urbana, o governo pretende manter o ritmo de expansão do metrô e de outros projetos de transporte coletivo.
Entre as obras citadas estão a Linha 17-Ouro, a expansão da Linha 6-Laranja e a extensão da Linha 2-Verde em direção a Guarulhos.
O cronograma mencionado pelo governador prevê ainda a operação do trecho entre Vila Prudente e Penha em 2028, a chegada do metrô a Taboão da Serra no mesmo ano e a extensão até Jardim Ângela em 2029.
Busca por recursos
Outro objetivo do segundo mandato será ampliar a capacidade de investimento por meio de operações de crédito internacional. Tarcísio afirmou que pretende buscar articulação política em Brasília para avançar nesses processos.
O governador também citou o financiamento federal da saúde como uma pauta que pretende levar ao governo federal. Segundo ele, São Paulo e os municípios paulistas deixam de receber aproximadamente R$ 2,7 bilhões por ano devido ao que considera um desequilíbrio no financiamento de procedimentos de média e alta complexidade.
Com as prioridades apresentadas, o segundo mandato de Tarcísio deverá ter como eixos investimentos em infraestrutura, tecnologia, transporte, desenvolvimento do agronegócio e busca por novos recursos para o Estado.