Aposentados por incapacidade permanente que dependem da ajuda de outra pessoa para realizar atividades do dia a dia podem ter direito a um acréscimo de 25% no valor do benefício. A regra vale para situações em que a assistência é considerada permanente, e a concessão depende de avaliação do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Entre as situações previstas estão cegueira total, perda de nove ou mais dedos das mãos, paralisia dos dois braços ou das duas pernas, perda das pernas sem possibilidade de uso de prótese e determinadas perdas de membros. Também podem ser consideradas alterações graves das faculdades mentais, doenças que deixem o segurado acamado e situações de incapacidade permanente para as atividades da vida diária.

O adicional não fica restrito ao valor máximo pago pela Previdência. A legislação permite que os 25% sejam acrescentados mesmo quando a aposentadoria já atingiu o teto previdenciário, e o valor é recalculado quando o benefício principal sofre reajuste. O acréscimo também incide sobre o 13º salário, mas deixa de ser pago com a morte do aposentado e não é incorporado à pensão por morte.