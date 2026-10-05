A Prefeitura de Piracicaba abriu quatro licitações que somam aproximadamente R$ 21,7 milhões em investimentos estimados para manutenção, reforma, recuperação e requalificação de espaços públicos. As ações contemplam praças, parques e centros de lazer de diferentes regiões do município.
As contratações incluem fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários para a execução dos serviços. Os processos estão em modalidade de concorrência eletrônica e foram publicados no início de outubro.
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Praças
Uma das licitações prevê serviços de manutenção, reforma, recuperação e, quando necessário, implantação de infraestrutura em praças. O valor estimado é de R$ 6,62 milhões.
A proposta é permitir intervenções conforme a necessidade de cada espaço, incluindo serviços de conservação e melhorias na infraestrutura.
Centros de lazer
Outro processo é destinado aos centros de lazer do município, também com previsão de manutenção, reformas, recuperação e eventual implantação de infraestrutura.
O valor estimado para essa contratação é de R$ 7,18 milhões, sendo o maior entre os quatro processos que integram o pacote.
Parques
Os parques também estão incluídos no planejamento. A Prefeitura estima investir R$ 1,96 milhão na contratação de serviços de manutenção, reforma, recuperação e eventual implantação de infraestrutura nesses espaços.
Três espaços terão requalificação
Além dos contratos gerais de manutenção, uma quarta licitação prevê obras específicas de requalificação e remodelação da Praça do Parafuso, da Praça Imaculada Conceição e do Parque Histórico Quilombo Corumbataí.
O valor estimado para essa contratação é de R$ 5,92 milhões.
Com as quatro licitações, o investimento estimado chega a R$ 21,7 milhões. Os valores ainda poderão sofrer alterações durante os processos de contratação, já que se tratam de estimativas das concorrências.
As intervenções fazem parte das ações previstas pelo município para melhorar a infraestrutura e as condições de uso dos espaços públicos destinados ao lazer, à convivência e à prática de atividades pela população.