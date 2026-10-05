A Prefeitura de Piracicaba abriu quatro licitações que somam aproximadamente R$ 21,7 milhões em investimentos estimados para manutenção, reforma, recuperação e requalificação de espaços públicos. As ações contemplam praças, parques e centros de lazer de diferentes regiões do município.

As contratações incluem fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários para a execução dos serviços. Os processos estão em modalidade de concorrência eletrônica e foram publicados no início de outubro.

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