05 de outubro de 2026
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INVESTIMENTO

Piracicaba prepara pacote de R$ 21,7 milhões para áreas de lazer

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Quatro licitações preveem manutenção, reformas e requalificação de praças, parques e centros de lazer do município.
Quatro licitações preveem manutenção, reformas e requalificação de praças, parques e centros de lazer do município.

A Prefeitura de Piracicaba abriu quatro licitações que somam aproximadamente R$ 21,7 milhões em investimentos estimados para manutenção, reforma, recuperação e requalificação de espaços públicos. As ações contemplam praças, parques e centros de lazer de diferentes regiões do município.

As contratações incluem fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários para a execução dos serviços. Os processos estão em modalidade de concorrência eletrônica e foram publicados no início de outubro.

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Praças

Uma das licitações prevê serviços de manutenção, reforma, recuperação e, quando necessário, implantação de infraestrutura em praças. O valor estimado é de R$ 6,62 milhões.

A proposta é permitir intervenções conforme a necessidade de cada espaço, incluindo serviços de conservação e melhorias na infraestrutura.

Centros de lazer

Outro processo é destinado aos centros de lazer do município, também com previsão de manutenção, reformas, recuperação e eventual implantação de infraestrutura.

O valor estimado para essa contratação é de R$ 7,18 milhões, sendo o maior entre os quatro processos que integram o pacote.

Parques

Os parques também estão incluídos no planejamento. A Prefeitura estima investir R$ 1,96 milhão na contratação de serviços de manutenção, reforma, recuperação e eventual implantação de infraestrutura nesses espaços.

Três espaços terão requalificação

Além dos contratos gerais de manutenção, uma quarta licitação prevê obras específicas de requalificação e remodelação da Praça do Parafuso, da Praça Imaculada Conceição e do Parque Histórico Quilombo Corumbataí.

Vista aérea superior de uma praça pública retangular totalmente requalificada, exibindo grafismos coloridos no pavimento, áreas de playground, canteiros arborizados, quiosques e caminhos pedonais integrados à malha urbana.Vista aérea superior de uma praça pública retangular totalmente requalificada, exibindo grafismos coloridos no pavimento, áreas de playground, canteiros arborizados, quiosques e caminhos pedonais integrados à malha urbana.

O valor estimado para essa contratação é de R$ 5,92 milhões.

Com as quatro licitações, o investimento estimado chega a R$ 21,7 milhões. Os valores ainda poderão sofrer alterações durante os processos de contratação, já que se tratam de estimativas das concorrências.

As intervenções fazem parte das ações previstas pelo município para melhorar a infraestrutura e as condições de uso dos espaços públicos destinados ao lazer, à convivência e à prática de atividades pela população.

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