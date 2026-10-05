Crianças de Piracicaba poderão ganhar brinquedos gratuitamente nesta semana em uma ação especial para o Dia das Crianças. A atividade será realizada entre terça-feira (6) e sexta-feira (9) em cinco regiões comerciais da cidade. A participação é gratuita. Ao chegar a um dos pontos de ativação, a criança poderá girar uma roleta e receber o brinquedo indicado pelo resultado. A distribuição ocorrerá enquanto durarem os estoques.

Entre os itens disponíveis estão jogos de raquete, bolas, piões beyblades, aquaplays, girocópteros, bocas malucas e caixas surpresas. A programação começa nesta terça-feira (6), às 10h, em Santa Terezinha. Na quinta-feira (8), a atividade será realizada em dois pontos: às 10h, na avenida Dois Córregos, e às 16h, na rua Governador Pedro de Toledo, no Centro.

Na sexta-feira (9), a roleta estará na Paulista, às 10h, e depois seguirá para a Vila Rezende, onde a programação será encerrada às 16h, na avenida Rui Barbosa.