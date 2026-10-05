Crianças de Piracicaba poderão ganhar brinquedos gratuitamente nesta semana em uma ação especial para o Dia das Crianças. A atividade será realizada entre terça-feira (6) e sexta-feira (9) em cinco regiões comerciais da cidade. A participação é gratuita. Ao chegar a um dos pontos de ativação, a criança poderá girar uma roleta e receber o brinquedo indicado pelo resultado. A distribuição ocorrerá enquanto durarem os estoques.
Entre os itens disponíveis estão jogos de raquete, bolas, piões beyblades, aquaplays, girocópteros, bocas malucas e caixas surpresas. A programação começa nesta terça-feira (6), às 10h, em Santa Terezinha. Na quinta-feira (8), a atividade será realizada em dois pontos: às 10h, na avenida Dois Córregos, e às 16h, na rua Governador Pedro de Toledo, no Centro.
Na sexta-feira (9), a roleta estará na Paulista, às 10h, e depois seguirá para a Vila Rezende, onde a programação será encerrada às 16h, na avenida Rui Barbosa.
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Confira os horários
- 6 de outubro — 10h: Santa Terezinha
- 8 de outubro — 10h: avenida Dois Córregos
- 8 de outubro — 16h: rua Governador Pedro de Toledo, Centro
- 9 de outubro — 10h: Paulista
- 9 de outubro — 16h: Vila Rezende, avenida Rui Barbosa
A ação faz parte do calendário “Piracicaba Celebra – Ser Criança”, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Piracicaba (Acipi). A proposta é movimentar o comércio local durante uma das principais datas sazonais para o varejo e, ao mesmo tempo, criar uma experiência especial para as crianças. Segundo a entidade, o Dia das Crianças é considerado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) a terceira data mais relevante para o varejo brasileiro. A expectativa para 2026 é de crescimento nas vendas, impulsionado pela recuperação do consumo das famílias.
Levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP) aponta ainda brinquedos, jogos educativos, itens eletrônicos e vestuário infantil entre as preferências dos consumidores para a data. Para as famílias que pretendem participar da ação, a principal recomendação é observar o dia, horário e local de cada ativação. Como os brinquedos serão distribuídos enquanto durarem os estoques, a disponibilidade dos itens pode variar ao longo da programação.