Uma publicação do Jornal de Piracicaba sobre a votação de Erika Hilton (PSOL-SP) nas Eleições 2026 foi alvo de uma série de comentários de teor transfóbico nas redes sociais. As manifestações passaram a abordar principalmente a identidade de gênero da deputada, desviando o foco do resultado eleitoral apresentado na reportagem.

Reeleita para a Câmara dos Deputados, Erika Hilton recebeu cerca de 1,5 milhão de votos em São Paulo. O desempenho da parlamentar ganhou repercussão nacional e, após a publicação da matéria pelo JP, usuários utilizaram o espaço de comentários para fazer manifestações relacionadas ao fato de ela ser uma mulher trans.

Parte dos comentários questionou a identidade de gênero da deputada e fez referências à sua condição de pessoa trans. As manifestações foram registradas na publicação original do jornal.

Comentários mudaram o foco da publicação