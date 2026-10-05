Quem não compareceu às urnas no primeiro turno das Eleições 2026 ainda pode regularizar a situação. O eleitor que estava obrigado a votar e não conseguiu participar da votação realizada neste domingo (4) tem até 60 dias para apresentar a justificativa à Justiça Eleitoral.

No caso do primeiro turno, o prazo para justificar a ausência termina em 3 de dezembro. A regra vale para brasileiros entre 18 e 70 anos que não compareceram à votação.

A ausência em cada turno é contabilizada separadamente. Portanto, quem deixar de votar no primeiro e no segundo turno, deverá apresentar uma justificativa para cada falta.

Como justificar a ausência nas Eleições 2026