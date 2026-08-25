Uma pesquisa realizada por cientistas da Universidade Stanford, nos Estados Unidos, encontrou uma possível relação entre a evolução do cérebro humano e a vulnerabilidade ao transtorno do espectro autista (TEA). O estudo aponta que um tipo específico de neurônio, presente em grande quantidade no córtex cerebral, passou por mudanças evolutivas especialmente rápidas na linhagem humana.

A descoberta chama atenção porque essas transformações ocorreram ao mesmo tempo em que foram observadas alterações na atividade de genes associados ao autismo. Segundo os pesquisadores, o resultado pode ajudar a explicar por que determinadas características que diferenciam o cérebro humano também podem ter aumentado sua sensibilidade a alterações relacionadas ao transtorno.

A pesquisa foi publicada na revista Molecular Biology and Evolution e analisou dados de expressão gênica de mais de 1 milhão de neurônios. O material foi obtido a partir de três conjuntos independentes de dados e envolveu seis espécies de mamíferos, permitindo aos cientistas comparar como diferentes tipos de células cerebrais mudaram ao longo da evolução.