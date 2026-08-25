A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba terminou no último fim de semana com a arrecadação de mais de 35 toneladas de alimentos. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e à Diocese de Piracicaba, que farão a distribuição para pessoas que precisam de auxílio. Durante a festa, assinantes do Jornal de Piracicaba tiveram 50% de desconto na compra de ingressos para a pista.

Parte dos alimentos foi arrecadada durante o show do Frei Gilson, realizado na abertura da programação, no dia 11 de agosto. Segundo a organização, a ação integrou as iniciativas realizadas durante o evento para contribuir com entidades e pessoas da cidade. Para Lucas Vilalta, diretor da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, a arrecadação foi um dos resultados que marcaram a edição deste ano. “Estamos muito felizes de poder promover um evento tão bonito para a cidade, e de ter a oportunidade de ajudar quem mais precisa”, afirmou.

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