A 31ª Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba terminou no último fim de semana com a arrecadação de mais de 35 toneladas de alimentos. As doações serão destinadas ao Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba e à Diocese de Piracicaba, que farão a distribuição para pessoas que precisam de auxílio. Durante a festa, assinantes do Jornal de Piracicaba tiveram 50% de desconto na compra de ingressos para a pista.
Parte dos alimentos foi arrecadada durante o show do Frei Gilson, realizado na abertura da programação, no dia 11 de agosto. Segundo a organização, a ação integrou as iniciativas realizadas durante o evento para contribuir com entidades e pessoas da cidade. Para Lucas Vilalta, diretor da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba, a arrecadação foi um dos resultados que marcaram a edição deste ano. “Estamos muito felizes de poder promover um evento tão bonito para a cidade, e de ter a oportunidade de ajudar quem mais precisa”, afirmou.
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A 31ª edição reuniu nomes conhecidos da música brasileira no palco principal. Entre as atrações estiveram Frei Gilson, Natanzinho Lima, Vini Drumond, Gusttavo Lima, Elis Justi, Pedro Sampaio, Ícaro & Gilmar, Bruno & Marrone, Dennis DJ e Fiduma & Jeca. Além dos shows, o público acompanhou as competições de montaria em touros e cavalos, a tradicional prova dos três tambores e a prova Team Penning. As disputas foram válidas pela Copa Rozeta.
A estrutura da festa ocupou uma área de 70 mil metros quadrados e contou com praça de alimentação, Palco Camarote, Palco Universitário e estacionamento. O público também teve acesso à arquibancada, Pista, Arena Vip, Front Stage e Camarote Corporativo.
Outro destaque da edição foi a acessibilidade durante os shows. Assim como na edição anterior, profissionais treinados e capacitados fizeram simultaneamente a tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos telões instalados ao lado do palco. A iniciativa foi realizada em parceria com o CEPSC (Centro Educacional Piracicaba Santa Cruz).
A segurança da festa contou com atuação conjunta da Guarda Civil Municipal, segurança privada, equipe de brigadistas e Polícia Militar. Para a organização, a estrutura teve como objetivo oferecer ao público uma programação que reunisse música, esporte, entretenimento e segurança durante os dias de evento.