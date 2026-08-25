A disputa por duas vagas ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026 começa a ganhar contornos mais definidos. Pesquisa Realtime Big Data divulgada nesta segunda-feira (24) mostra o deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite (PP-SP) numericamente na liderança, com 18% das intenções de voto.

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Na sequência aparece a ex-ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet, com 17%. O levantamento aponta ainda um empate técnico entre os quatro primeiros colocados. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), registra 15%, enquanto a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) aparece com 14%.