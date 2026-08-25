A disputa por duas vagas ao Senado por São Paulo nas eleições de 2026 começa a ganhar contornos mais definidos. Pesquisa Realtime Big Data divulgada nesta segunda-feira (24) mostra o deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública Guilherme Derrite (PP-SP) numericamente na liderança, com 18% das intenções de voto.
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Na sequência aparece a ex-ministra do Planejamento e Orçamento Simone Tebet, com 17%. O levantamento aponta ainda um empate técnico entre os quatro primeiros colocados. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), registra 15%, enquanto a ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (Rede) aparece com 14%.
Em quinto lugar está o deputado federal Ricardo Salles (Novo), com 10% das intenções de voto.
Derrite comemora liderança
Ao comentar os números, Guilherme Derrite afirmou ter recebido o resultado com confiança e entusiasmo. O deputado destacou que a pesquisa indica uma candidatura competitiva e que pretende ampliar a presença no estado durante a campanha.
Segundo Derrite, o resultado representa um indicativo de que suas propostas estão alcançando os eleitores paulistas. Ele também ressaltou que pretende intensificar as agendas pelo estado e apresentar seu trabalho na área de segurança pública e suas propostas para o Senado.
O deputado ponderou, no entanto, que a pesquisa representa apenas um retrato do momento e defendeu a continuidade das atividades de campanha até a eleição.
Tebet destaca experiência
Simone Tebet, que aparece em segundo lugar, adotou um tom mais cauteloso ao comentar o levantamento. A ex-ministra afirmou que a prioridade neste momento é fazer com que os eleitores conheçam sua candidatura e suas propostas.
Tebet destacou sua trajetória política, que inclui passagens pela Prefeitura de Três Lagoas, vice-governadoria de Mato Grosso do Sul, Senado Federal e Ministério do Planejamento e Orçamento.
A pré-candidata afirmou que pretende colocar essa experiência à disposição dos 645 municípios paulistas e defendeu uma campanha baseada no diálogo com a população e na apresentação de propostas para áreas como segurança, saúde, educação, infraestrutura, emprego e renda.
Para Tebet, os números da pesquisa são apenas uma fotografia do cenário atual e ainda há um longo caminho até a votação.
André do Prado avança na disputa
O levantamento também chama atenção pelo crescimento de André do Prado. Em uma pesquisa realizada em junho, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo aparecia em quinto lugar, com 10% das intenções de voto.
Naquele levantamento, Derrite tinha 17%, seguido por Tebet, com 16%, Marina Silva, com 14%, e Ricardo Salles, com 12%. Na ocasião, Paulinho da Força (Solidariedade), então pré-candidato ao Senado, registrava 7%.
A nova pesquisa mostra, portanto, avanço de André do Prado, que passou de 10% para 15% das intenções de voto.
Ricardo Salles, por outro lado, caiu de 12% para 10% no período. O cenário reforça a proximidade entre os principais nomes que disputam as duas cadeiras destinadas a São Paulo no Senado.
Eleição terá duas vagas
Nas eleições de 2026, os eleitores paulistas escolherão dois senadores. O primeiro turno está marcado para 4 de outubro.
Com quatro candidatos tecnicamente próximos na liderança e outros nomes ainda na disputa, o cenário permanece aberto. A tendência é que a campanha eleitoral amplie a exposição dos candidatos e torne mais clara a preferência do eleitorado ao longo dos próximos meses.
A pesquisa, portanto, mostra uma disputa acirrada e ainda sujeita a mudanças até a votação.