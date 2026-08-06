Uma noite de aprendizado, sensibilidade, solidariedade e conexões verdadeiras. Assim pode ser definida a 7ª edição do Conexões de Impacto – Mulheres em Evolução, realizada na noite de quarta-feira, 5 de agosto, no Teatro do Engenho Central, em Piracicaba. O evento foi um sucesso do início ao fim e deixou no público uma certeza: conhecimento pode abrir caminhos, conexões podem gerar oportunidades e histórias reais podem fortalecer mulheres em diferentes momentos de suas jornadas.

Idealizado e liderado pela Addora Comunicação, o projeto nasceu com o propósito de reunir mulheres, compartilhar conhecimento, apresentar histórias reais e promover oportunidades por meio de um networking de qualidade.

Ao longo de sua trajetória, o projeto também passou por uma evolução de identidade. Inicialmente apresentado como Empreendedoras Conectadas – com visão para o futuro, foi aprovado e consolidado como Conexões de Impacto, ampliando sua proposta para acolher mulheres em diferentes fases profissionais e pessoais.