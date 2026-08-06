Uma noite de aprendizado, sensibilidade, solidariedade e conexões verdadeiras. Assim pode ser definida a 7ª edição do Conexões de Impacto – Mulheres em Evolução, realizada na noite de quarta-feira, 5 de agosto, no Teatro do Engenho Central, em Piracicaba. O evento foi um sucesso do início ao fim e deixou no público uma certeza: conhecimento pode abrir caminhos, conexões podem gerar oportunidades e histórias reais podem fortalecer mulheres em diferentes momentos de suas jornadas.
Idealizado e liderado pela Addora Comunicação, o projeto nasceu com o propósito de reunir mulheres, compartilhar conhecimento, apresentar histórias reais e promover oportunidades por meio de um networking de qualidade.
Ao longo de sua trajetória, o projeto também passou por uma evolução de identidade. Inicialmente apresentado como Empreendedoras Conectadas – com visão para o futuro, foi aprovado e consolidado como Conexões de Impacto, ampliando sua proposta para acolher mulheres em diferentes fases profissionais e pessoais.
Neste ano, a edição trouxe como tema “Mulheres em Evolução”, reforçando a ideia de que cada mulher tem seu próprio tempo, sua própria história e suas próprias decisões. O evento oferece ferramentas, conhecimento e conexões, mas a escolha de transformar a própria trajetória é individual.
O Conexões de Impacto é destinado a mulheres em diferentes momentos de suas jornadas: desde aquela que está começando a empreender como MEI até empresárias e CEOs, passando também por mulheres que atuam no mercado de trabalho com carteira assinada e desejam, em algum momento, migrar para o empreendedorismo ou construir novos caminhos profissionais.
“Nosso propósito é ser porta-voz de histórias reais e impulsionar mulheres. Quando uma mulher vence, todas as mulheres vencem. E nós ainda temos muito para desbravar neste país”, afirma Luciana Paula, idealizadora do projeto.
Um evento que virou lei
Uma das grandes conquistas do Conexões de Impacto foi sua inclusão no calendário oficial de eventos de Piracicaba. O projeto de lei foi protocolado pelo vereador André Bandeira e aprovado pela Câmara Municipal de Piracicaba, tornando o evento parte oficial da programação da cidade, especialmente durante a semana de aniversário do município.
Para Luciana Paula, essa conquista representa o reconhecimento de um trabalho construído ao longo dos anos.
O evento também mantém sua essência solidária. Para participar, as mulheres contribuíram com a doação de fraldas geriátricas, que foram destinadas ao Fundo Social de Solidariedade na própria noite do evento, 5 de agosto. Dezenas de unidades foram arrecadadas.
“Fazer este evento 100% solidário é também seguir o legado da minha saudosa mãe, Cidoca. Eu acredito que o nosso dom não pode ficar parado. Ele também precisa ser usado, em alguns momentos da nossa vida, como ferramenta para abençoar o próximo”, destaca Luciana.
Uma noite de conteúdo e histórias reais
Com público limitado, o Conexões de Impacto priorizou conforto, infraestrutura, acolhimento e qualidade na experiência oferecida às participantes.
A programação contou com palestras e conteúdos que dialogaram diretamente com os desafios da mulher contemporânea.
Gisele Moura compartilhou sua trajetória e falou sobre a importância de compreender que, em determinados momentos da vida, é necessário parar, respirar e recalcular a rota.
A fisioterapeuta Dra. Thais Rodrigues trouxe a saúde para o centro da conversa, lembrando que cuidar de outras pessoas exige também atenção com a própria saúde e disposição.
Fernanda Martini, do perfil Cozinhe Comigo, apresentou dez dicas para uma vida melhor e para alcançar objetivos de maneira genuína e autêntica.
Encerrando o ciclo principal de palestras, Renata Passos, mentora e especialista em liderança, conectou os principais pontos apresentados durante a noite e trouxe seu projeto Teoria do Limite das Cadeiras, trabalho já registrado, fechando a programação com uma reflexão sobre limites, liderança e escolhas.
A comunicação também ganhou espaço. Lilian Geraldini apresentou o Comunica Mulher 2, com dicas rápidas para mulheres que desejam melhorar sua comunicação e soltar a voz, além de apresentar o curso que será realizado em novembro.
Luciana Paula também subiu ao palco para compartilhar uma mensagem de coragem e conduzir um momento de reflexão com as participantes.
Poder público presente
A noite contou ainda com a participação da primeira-dama Valkiria Callovi, que falou sobre o importante trabalho desenvolvido pelo Fundo Social de Solidariedade.
A organização também agradeceu especialmente ao secretário da Cultura, Carlos Beltrame; à secretária de Turismo, Clarissa Quiararia; e à secretária de Educação, Juliana Vicentin, pelo apoio e envolvimento com a realização desta edição.
O coffee servido após as palestras contou com a participação das secretarias da Prefeitura, Paula Diniz Buffet Eventos e diversas parceiras que acreditaram no projeto e contribuíram para que a experiência fosse completa.
As participantes também receberam presentes de empresas parceiras, reforçando a proposta de criar uma experiência de valor do início ao fim.
Conexões que continuam depois do evento
Mais do que uma noite de palestras, o Conexões de Impacto busca criar conexões que continuem depois que as luzes do palco se apagam.
Durante o evento e no hall do teatro, os relatos das participantes mostraram que o propósito vem sendo alcançado. Mulheres que participaram de edições anteriores também compartilharam que continuam colocando em prática os aprendizados adquiridos e que muitas delas hoje estão vivendo novos momentos em suas trajetórias profissionais e pessoais.
“Recebemos muitos feedbacks no hall depois das palestras. Também ouvimos mulheres que participaram de outros anos e que hoje estão voando, porque entenderam o propósito e passaram a ser constantes em suas escolhas e decisões. Isso mostra que o evento não termina naquela noite. Ele continua na vida de cada mulher”, ressalta Luciana Paula.
A idealizadora reforça que a realização só é possível porque existe uma grande rede de pessoas, empresas, parceiros culturais e órgãos públicos envolvidos.
“Ninguém faz nada sozinho. O Conexões de Impacto é um trabalho liderado e projetado pela Addora Comunicação, mas só acontece porque temos parceiras, apoiadores culturais, secretarias e muitas mãos envolvidas. Somos extremamente gratas a todos que acreditam neste projeto”, afirma.
A edição contou com apoio cultural do Jornal de Piracicaba.
Ao final da noite, a mensagem foi clara: o propósito foi cumprido. Mulheres chegaram com diferentes histórias, experiências e sonhos e saíram fortalecidas por novos conhecimentos, conexões, oportunidades e perspectivas.
O Conexões de Impacto – Mulheres em Evolução reafirma sua missão de reunir mulheres, fortalecer trajetórias, compartilhar conhecimento e criar uma rede de conexões genuínas.
E para quem acredita que pode dar um próximo passo em sua vida, fica o convite: em 2027, novas histórias serão escritas, novas conexões serão construídas e muitas outras mulheres ainda serão fortalecidas em suas jornadas.
Conexões de Impacto. Mulheres em Evolução.
Para acompanhar a cobertura digital do projeto: @addora_comunicacao.