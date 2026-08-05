Piracicaba tem 8 escolas municipais na segunda fase do Prêmio Nacional Liga STEAM 2026, que reconhece projetos desenvolvidos por escolas públicas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, com foco neste ano em sustentabilidade e educação ambiental.

As unidades da rede municipal classificadas são: E.M. Prof.ª Olívia Capranico, no bairro Mário Dedini; E.M. João Otávio de Melo Ferraciú, no Parque das Indústrias; E.M. Wilson Guidotti, no Jardim Tóquio; E.M. Professor Luiz de Siqueira, no Bosque dos Lenheiros; E.M. Prof.ª Érica Fernanda Gobbo Carlos, no Morumbi; E.M. Prof.º Adolfo Basile, no Vale do Sol; E.M. Prof.ª Tercilia Bernadete Sanches Costa, no loteamento Vem Viver; e E.M. Prof.ª Ada Buselli Neme, no distrito rural de Guamium (Tanquinho).

Além delas, a Escola Estadual Cesarino Borba, de Iracemápolis (Região Metropolitana de Piracicaba), também avançou para a próxima etapa da premiação. A seleção faz parte da quinta edição do Prêmio Nacional Liga STEAM, que neste ano recebeu 1.112 projetos inscritos por professores de 449 municípios brasileiros. Ao todo, 150 iniciativas foram escolhidas para a segunda fase. A lista das 30 escolas finalistas será divulgada no dia 30 de outubro.