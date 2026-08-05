Piracicaba tem 8 escolas municipais na segunda fase do Prêmio Nacional Liga STEAM 2026, que reconhece projetos desenvolvidos por escolas públicas nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática, com foco neste ano em sustentabilidade e educação ambiental.
As unidades da rede municipal classificadas são: E.M. Prof.ª Olívia Capranico, no bairro Mário Dedini; E.M. João Otávio de Melo Ferraciú, no Parque das Indústrias; E.M. Wilson Guidotti, no Jardim Tóquio; E.M. Professor Luiz de Siqueira, no Bosque dos Lenheiros; E.M. Prof.ª Érica Fernanda Gobbo Carlos, no Morumbi; E.M. Prof.º Adolfo Basile, no Vale do Sol; E.M. Prof.ª Tercilia Bernadete Sanches Costa, no loteamento Vem Viver; e E.M. Prof.ª Ada Buselli Neme, no distrito rural de Guamium (Tanquinho).
Além delas, a Escola Estadual Cesarino Borba, de Iracemápolis (Região Metropolitana de Piracicaba), também avançou para a próxima etapa da premiação. A seleção faz parte da quinta edição do Prêmio Nacional Liga STEAM, que neste ano recebeu 1.112 projetos inscritos por professores de 449 municípios brasileiros. Ao todo, 150 iniciativas foram escolhidas para a segunda fase. A lista das 30 escolas finalistas será divulgada no dia 30 de outubro.
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Projetos concorrem em três categorias
Com o tema "Um futuro mais verde começa na escola", a edição de 2026 busca destacar projetos que apresentam soluções relacionadas à sustentabilidade e à preservação ambiental dentro do ambiente escolar.
Os vencedores serão escolhidos em três categorias: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. Ao todo, a premiação distribuirá R$ 120 mil entre nove projetos vencedores.
Os três primeiros colocados de cada categoria receberão valores de R$ 25 mil, R$ 10 mil e R$ 5 mil, respectivamente. Parte dos recursos destinados às escolas deverá ser utilizada em melhorias como compra de equipamentos, infraestrutura, atividades pedagógicas e ações recreativas para os estudantes.
Piracicaba teve projeto vencedor em 2025
A cidade já teve destaque na premiação anterior. Em 2025, a Escola Municipal Prof.ª Ida Francez Lombardi, do bairro Santa Fé, conquistou o primeiro lugar na categoria Educação Infantil.
O projeto vencedor, chamado "Cores da Nossa Terra: Desenvolvendo um protótipo de bairro e escola sustentáveis a partir de tintas de solo, tintas naturais e bioconstruções", foi desenvolvido pela professora Letícia Godinho Silva com estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental.
Na mesma edição, outros quatro projetos de escolas municipais de Piracicaba ficaram entre os 30 melhores do país: "Gotinha mágica na horta", da E.M. Antonia Jesuína Camillo Pipa; "A arte de criar, reciclar", da E.M. Ada Buselli Neme; "Tata e Crianças Pequenas em: O mistério por trás do brilho do lago", da E.M. Maria Benedicta Pereira Penezzi; e "Raízes Vivas de Piracicaba: Cultura africana, biodiversidade e o amanhã", da E.M. Prof.ª Tercilia Bernadete Sanches Costa.