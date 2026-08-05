Quem ainda não definiu a programação para o Dia dos Pais terá uma opção gratuita em Piracicaba neste fim de semana. Com entrada gratuita, o Shopping Piracicaba recebe, no sábado (8) e domingo (9), o Festival Vinhos & Queijos, reunindo produtores artesanais, música ao vivo e uma seleção de produtos gastronômicos para o público aproveitar em família. O evento é uma alternativa para quem prefere comemorar a data fora de casa e combina gastronomia, lazer e convivência. A expectativa é atrair famílias, casais e apreciadores de vinhos e queijos, além de pessoas interessadas em conhecer novos sabores e harmonizações.

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Realizado na Praça Norte, em frente à Freddo, o festival convida os visitantes a conhecer diferentes rótulos de vinhos naturais produzidos em pequena escala e uma variedade de queijos artesanais. A proposta é aproximar o público de pequenos produtores e oferecer uma experiência voltada à valorização da produção artesanal.