Com 2,6 quilômetros de extensão, a pista vai contornar todo o parque, receber piso intertravado e iluminação em LED, oferecendo mais conforto, acessibilidade e segurança para a prática de atividades físicas, inclusive no período noturno.

As obras da nova pista de caminhada da Área de Lazer do Trabalhador Antônio Geraldin, localizada na avenida Jaime Pereira, na região da Rua do Porto, entraram em uma nova etapa.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, os trabalhos estão concentrados na preparação do solo para a instalação do novo piso. A etapa contempla a regularização e compactação do terreno, assentamento de guias e implantação do pavimento intertravado.

Além da pista, a remodelação prevê novos espaços esportivos. Três quadras de areia multiuso estão sendo construídas para atender modalidades como beach tennis, futevôlei e vôlei de praia. O sistema de drenagem já foi concluído, assim como as muretas de contenção, e a próxima fase será a aplicação da areia adequada para a prática esportiva.

As quatro novas quadras poliesportivas também seguem em execução. Após a concretagem das estruturas, as equipes trabalham na instalação das telas de proteção e dos postes de sustentação. Paralelamente, já são realizados testes do novo sistema de iluminação do complexo.