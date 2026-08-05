A Prefeitura de Piracicaba retomou, nesta terça-feira (4), a formação continuada do Projeto Ecoar: um chamado da Terra para a Gente, iniciativa realizada em parceria com o Grupo EP para fortalecer a educação ambiental na rede municipal de ensino. Nesta etapa, participam 61 professores de 24 escolas que oferecem educação em período integral.
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A formação propõe integrar temas ligados à natureza e ao meio ambiente às práticas STEAM, abordagem que reúne Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática — ampliando as possibilidades de aprendizagem e incentivando metodologias baseadas na investigação, criatividade, experimentação e resolução de problemas.
Durante os encontros, os educadores são estimulados a desenvolver propostas pedagógicas interdisciplinares que aproximem os conteúdos escolares das experiências vividas pelos estudantes, transformando questões ambientais em oportunidades de pesquisa, reflexão e construção coletiva do conhecimento.
Segundo a secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, a iniciativa reforça o compromisso da rede municipal com uma aprendizagem mais significativa.
"Quando falamos de Educação em Tempo Integral, falamos também em ampliar as oportunidades de aprendizagem. O Projeto Ecoar nos ajuda justamente a pensar em experiências que vão além da sala de aula, aproximando os estudantes da natureza, do meio ambiente e de questões que fazem parte da vida deles. E, ao trazer a abordagem STEAM, fortalecemos uma aprendizagem baseada na curiosidade, na investigação, na criatividade e na busca por soluções", destaca a secretária.
A proposta busca fortalecer o protagonismo dos estudantes, incentivando a observação, o questionamento, a formulação de hipóteses e a busca por soluções para desafios presentes no cotidiano. Ao integrar diferentes áreas do conhecimento, a formação também contribui para que os professores desenvolvam práticas inovadoras e conectadas à realidade dos alunos.
Piracicaba é a primeira cidade a receber o Projeto Ecoar: um chamado da Terra para a Gente, desenvolvido pelo Grupo EP com foco na promoção da educação ambiental nas escolas municipais. A iniciativa beneficiará cerca de 2 mil estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 56 turmas das 24 Escolas Municipais de Tempo Integral participantes.