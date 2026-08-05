07 de agosto de 2026
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Projeto Ecoar retoma formação de professores em Piracicaba

Por Vitória Duarte | JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Formação do Projeto Ecoar reúne professores da rede municipal para desenvolver práticas de educação ambiental integradas à abordagem STEAM.
Formação do Projeto Ecoar reúne professores da rede municipal para desenvolver práticas de educação ambiental integradas à abordagem STEAM.

A Prefeitura de Piracicaba retomou, nesta terça-feira (4), a formação continuada do Projeto Ecoar: um chamado da Terra para a Gente, iniciativa realizada em parceria com o Grupo EP para fortalecer a educação ambiental na rede municipal de ensino. Nesta etapa, participam 61 professores de 24 escolas que oferecem educação em período integral.

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A formação propõe integrar temas ligados à natureza e ao meio ambiente às práticas STEAM, abordagem que reúne Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática — ampliando as possibilidades de aprendizagem e incentivando metodologias baseadas na investigação, criatividade, experimentação e resolução de problemas.

Durante os encontros, os educadores são estimulados a desenvolver propostas pedagógicas interdisciplinares que aproximem os conteúdos escolares das experiências vividas pelos estudantes, transformando questões ambientais em oportunidades de pesquisa, reflexão e construção coletiva do conhecimento.

Segundo a secretária municipal de Educação, Juliana Vicentin, a iniciativa reforça o compromisso da rede municipal com uma aprendizagem mais significativa.

"Quando falamos de Educação em Tempo Integral, falamos também em ampliar as oportunidades de aprendizagem. O Projeto Ecoar nos ajuda justamente a pensar em experiências que vão além da sala de aula, aproximando os estudantes da natureza, do meio ambiente e de questões que fazem parte da vida deles. E, ao trazer a abordagem STEAM, fortalecemos uma aprendizagem baseada na curiosidade, na investigação, na criatividade e na busca por soluções", destaca a secretária.

A proposta busca fortalecer o protagonismo dos estudantes, incentivando a observação, o questionamento, a formulação de hipóteses e a busca por soluções para desafios presentes no cotidiano. Ao integrar diferentes áreas do conhecimento, a formação também contribui para que os professores desenvolvam práticas inovadoras e conectadas à realidade dos alunos.

Piracicaba é a primeira cidade a receber o Projeto Ecoar: um chamado da Terra para a Gente, desenvolvido pelo Grupo EP com foco na promoção da educação ambiental nas escolas municipais. A iniciativa beneficiará cerca de 2 mil estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 56 turmas das 24 Escolas Municipais de Tempo Integral participantes.

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