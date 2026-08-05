"Quando falamos de Educação em Tempo Integral, falamos também em ampliar as oportunidades de aprendizagem. O Projeto Ecoar nos ajuda justamente a pensar em experiências que vão além da sala de aula, aproximando os estudantes da natureza, do meio ambiente e de questões que fazem parte da vida deles. E, ao trazer a abordagem STEAM, fortalecemos uma aprendizagem baseada na curiosidade, na investigação, na criatividade e na busca por soluções", destaca a secretária.

A proposta busca fortalecer o protagonismo dos estudantes, incentivando a observação, o questionamento, a formulação de hipóteses e a busca por soluções para desafios presentes no cotidiano. Ao integrar diferentes áreas do conhecimento, a formação também contribui para que os professores desenvolvam práticas inovadoras e conectadas à realidade dos alunos.

Piracicaba é a primeira cidade a receber o Projeto Ecoar: um chamado da Terra para a Gente, desenvolvido pelo Grupo EP com foco na promoção da educação ambiental nas escolas municipais. A iniciativa beneficiará cerca de 2 mil estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 56 turmas das 24 Escolas Municipais de Tempo Integral participantes.