Um filhote de hipopótamo encontrado sozinho e em estado de desnutrição na Colômbia voltou a colocar os holofotes sobre uma curiosidade que poucos conhecem: o país abriga atualmente a maior população desses animais fora do continente africano. Estimativas do Ministério do Meio Ambiente colombiano apontam que cerca de 200 hipopótamos vivem livres em áreas naturais, resultado de uma história iniciada há mais de quatro décadas.
O animal foi localizado por pescadores às margens de um rio no departamento de Antioquia. Bastante debilitado, ele recebeu atendimento veterinário, foi estabilizado e, posteriormente, encaminhado para um santuário instalado na antiga Fazenda Nápoles, onde continuará sob cuidados especializados. O caso chamou atenção não apenas pelo resgate, mas porque evidencia o crescimento de uma população considerada invasora e que desafia as autoridades ambientais do país.
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De 4 animais a quase 200
Tudo começou na década de 1980, quando Pablo Escobar levou 4 hipopótamos para compor o zoológico particular de sua fazenda. Após a morte do traficante, em 1993, os animais permaneceram na propriedade e, com o passar dos anos, escaparam para áreas próximas ao rio Magdalena.
Sem predadores naturais e encontrando condições favoráveis para reprodução, os hipopótamos se multiplicaram rapidamente. Hoje, a Colômbia concentra a maior colônia da espécie fora da África, um cenário considerado único no mundo.
Embora despertem curiosidade e até atraiam turistas, esses animais alteram o equilíbrio dos ecossistemas locais, competem com espécies nativas e podem representar riscos para moradores devido ao comportamento territorial.
Desafio ambiental sem solução definitiva
Ao longo dos últimos anos, o governo colombiano tentou diferentes estratégias para controlar o crescimento da população, incluindo programas de esterilização. Apesar dos esforços, as medidas não conseguiram conter a expansão dos animais.
Diante desse cenário, foi aprovado neste ano um plano que prevê a redução da população, incluindo o abate de cerca de 80 hipopótamos. A decisão divide opiniões entre especialistas, ambientalistas e defensores da causa animal, mas é defendida pelas autoridades como uma forma de minimizar os impactos ambientais.
Enquanto o debate continua, o resgate do filhote reforça a dimensão de um problema que começou com apenas quatro animais e se transformou em um dos maiores desafios de conservação da fauna na América Latina.