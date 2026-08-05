Um filhote de hipopótamo encontrado sozinho e em estado de desnutrição na Colômbia voltou a colocar os holofotes sobre uma curiosidade que poucos conhecem: o país abriga atualmente a maior população desses animais fora do continente africano. Estimativas do Ministério do Meio Ambiente colombiano apontam que cerca de 200 hipopótamos vivem livres em áreas naturais, resultado de uma história iniciada há mais de quatro décadas.

O animal foi localizado por pescadores às margens de um rio no departamento de Antioquia. Bastante debilitado, ele recebeu atendimento veterinário, foi estabilizado e, posteriormente, encaminhado para um santuário instalado na antiga Fazenda Nápoles, onde continuará sob cuidados especializados. O caso chamou atenção não apenas pelo resgate, mas porque evidencia o crescimento de uma população considerada invasora e que desafia as autoridades ambientais do país.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

De 4 animais a quase 200