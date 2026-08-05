O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras (Simespi) liderará uma comitiva que se reunirá na sexta-feira (7), às 10h, em São Paulo, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para discutir os impactos do novo tarifaço de 37,5% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.
O encontro ocorre em um momento de preocupação para a indústria da região. De acordo com levantamento citado pelo Simespi, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), Piracicaba é o município brasileiro mais afetado pela nova sobretaxa. Segundo estimativas da entidade, cerca de 50 empresas de Piracicaba e região devem sentir os efeitos da medida, que pode atingir aproximadamente 10 mil empregos diretos ligados às exportações e à cadeia produtiva.
Além do presidente do Simespi, Paulo Estevam Camargo, participarão da audiência os vice-presidentes da entidade, André Simioni e Erick Gomes, o prefeito Helinho Zanatta, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira, o Juca, além de representantes de empresas exportadoras.
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Entre as propostas que serão apresentadas ao vice-presidente estão a intensificação das negociações para reduzir as tarifas e ampliar a lista de produtos isentos da sobretaxa, a inclusão de máquinas, equipamentos e componentes entre as prioridades das tratativas e a criação de uma mesa técnica federal para acompanhar os impactos sobre a produção, os investimentos e os empregos.
A comitiva também defenderá a ampliação do acesso ao Plano Brasil Soberano, a oferta de linhas emergenciais de crédito, medidas tributárias temporárias para empresas afetadas, ações voltadas à manutenção dos postos de trabalho e incentivos para diversificar os mercados de exportação. Outro pedido será a indicação de um interlocutor do MDIC para acompanhar a situação da região e a realização de uma reunião técnica em Piracicaba nos próximos 30 dias.
Esta será a segunda vez que representantes do Simespi discutem o tema diretamente com o governo federal. Em agosto do ano passado, uma comitiva da entidade esteve em Brasília para apresentar demandas relacionadas ao primeiro pacote de tarifas aplicado pelos Estados Unidos. Segundo o sindicato, parte das solicitações foi incorporada ao Plano Brasil Soberano.
Para o presidente do Simespi, Paulo Estevam Camargo, a reunião representa uma oportunidade de levar ao governo federal as demandas da indústria regional e buscar alternativas para reduzir os impactos do tarifaço sobre empresas, trabalhadores e a economia de Piracicaba e região.