O Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas, de Material Elétrico, Eletrônico, Siderúrgicas e Fundições de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras (Simespi) liderará uma comitiva que se reunirá na sexta-feira (7), às 10h, em São Paulo, com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para discutir os impactos do novo tarifaço de 37,5% imposto pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

O encontro ocorre em um momento de preocupação para a indústria da região. De acordo com levantamento citado pelo Simespi, com base em dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham Brasil), Piracicaba é o município brasileiro mais afetado pela nova sobretaxa. Segundo estimativas da entidade, cerca de 50 empresas de Piracicaba e região devem sentir os efeitos da medida, que pode atingir aproximadamente 10 mil empregos diretos ligados às exportações e à cadeia produtiva.

Além do presidente do Simespi, Paulo Estevam Camargo, participarão da audiência os vice-presidentes da entidade, André Simioni e Erick Gomes, o prefeito Helinho Zanatta, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba e Região, Wagner da Silveira, o Juca, além de representantes de empresas exportadoras.