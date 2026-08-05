A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização e determinou a apreensão de um lote falsificado do suplemento alimentar Omegafor Plus, vendido em cápsulas. O produto irregular circulava no mercado como se fosse fabricado pela empresa Vitafor. A medida envolve o lote B25 2501951, com validade indicada para agosto de 2027. Segundo a agência reguladora, a fabricação, distribuição, divulgação e utilização das unidades pertencentes a esse lote também foram suspensas.
A recomendação é que consumidores que tenham adquirido o suplemento verifiquem as informações presentes na embalagem antes do consumo. A compra de produtos relacionados à saúde por canais não oficiais aumenta o risco de contato com itens sem garantia de procedência.
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Fraude foi descoberta após alerta da fabricante
A Vitafor informou à Anvisa que não reconhece a fabricação do lote apontado na fiscalização. A empresa também comunicou o caso às autoridades policiais de Minas Gerais para investigação da origem do produto.
O suplemento irregular vinha sendo anunciado e comercializado principalmente por meio de plataformas digitais. A circulação pela internet dificulta a identificação da origem dos itens e exige atenção redobrada dos consumidores.
A atuação da Anvisa faz parte das ações de controle para impedir que produtos sem comprovação de autenticidade permaneçam disponíveis no mercado. A agência reforça que suplementos devem ser adquiridos de fornecedores confiáveis e com informações claras sobre fabricante e lote.
Consumidor deve redobrar cuidados nas compras online
Casos de falsificação de suplementos representam um alerta para quem costuma comprar vitaminas, cápsulas e produtos de bem-estar pela internet. Além do risco financeiro, o consumo de itens sem procedência pode trazer prejuízos à saúde.
Entre os cuidados recomendados estão conferir o nome do fabricante, verificar se o lote corresponde às informações oficiais e desconfiar de ofertas com preços muito abaixo dos praticados normalmente.
A fiscalização continua acompanhando o caso, enquanto a identificação do produto irregular ajuda consumidores e comerciantes a retirarem possíveis unidades falsificadas de circulação.