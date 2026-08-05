A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu a comercialização e determinou a apreensão de um lote falsificado do suplemento alimentar Omegafor Plus, vendido em cápsulas. O produto irregular circulava no mercado como se fosse fabricado pela empresa Vitafor. A medida envolve o lote B25 2501951, com validade indicada para agosto de 2027. Segundo a agência reguladora, a fabricação, distribuição, divulgação e utilização das unidades pertencentes a esse lote também foram suspensas.

A recomendação é que consumidores que tenham adquirido o suplemento verifiquem as informações presentes na embalagem antes do consumo. A compra de produtos relacionados à saúde por canais não oficiais aumenta o risco de contato com itens sem garantia de procedência.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Fraude foi descoberta após alerta da fabricante