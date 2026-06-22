Com a mudança, a proibição deixa de atingir categorias inteiras da marca e passa a valer apenas para determinados lotes. A revisão ocorreu após a análise de laudos laboratoriais e documentos técnicos encaminhados pela Química Amparo, empresa responsável pela Ypê.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reduziu o alcance da suspensão aplicada a produtos da Ypê e autorizou o retorno de parte dos itens às prateleiras. A atualização foi publicada nesta segunda-feira (22) no Diário Oficial da União e beneficia produtos fabricados mais recentemente, após a apresentação de novos testes pela fabricante.

A nova decisão libera para comercialização os lava-louças Ypê, desinfetantes Bak, desinfetantes Pinho Ypê e lava-roupas líquidos Tixan Ypê fabricados fora dos lotes que seguem sob restrição. A medida representa um alívio para consumidores e varejistas que aguardavam uma definição sobre a venda dos produtos.

Segundo a agência, os resultados apresentados pela fabricante demonstraram conformidade em parte da produção mais recente, especialmente nos itens produzidos em 2026. Além dos testes laboratoriais, também foram considerados relatórios atualizados e um plano de controle e mitigação de riscos.

Lotes antigos permanecem suspensos

Apesar da flexibilização, alguns produtos continuam proibidos de serem comercializados. Permanecem suspensos os lava-louças Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de dezembro de 2025, os desinfetantes Bak e Pinho Ypê com lotes terminados em "1" produzidos até a mesma data, além dos lava-roupas líquidos Tixan Ypê com lotes terminados em "1" fabricados até 31 de março de 2026.