Lionel Messi entrou de vez para a história do futebol mundial ao se tornar o maior artilheiro de todas as edições da Copa do Mundo. O camisa 10 da Argentina chegou ao seu 17º gol no torneio e ultrapassou o alemão Miroslav Klose, que somava 16 gols.

O feito aconteceu durante a partida contra a Áustria, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa de 2026. O gol que garantiu o novo recorde foi marcado ainda no primeiro tempo, em uma jogada trabalhada da seleção argentina.

Gol histórico confirma novo recorde mundial

Aos 38 minutos, a Argentina construiu uma boa troca de passes pelo setor ofensivo. Medina apareceu pela esquerda e cruzou rasteiro. Almada deixou a bola passar com um corta-luz inteligente, enganando a defesa adversária.