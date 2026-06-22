Lionel Messi entrou de vez para a história do futebol mundial ao se tornar o maior artilheiro de todas as edições da Copa do Mundo. O camisa 10 da Argentina chegou ao seu 17º gol no torneio e ultrapassou o alemão Miroslav Klose, que somava 16 gols.
O feito aconteceu durante a partida contra a Áustria, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa de 2026. O gol que garantiu o novo recorde foi marcado ainda no primeiro tempo, em uma jogada trabalhada da seleção argentina.
Gol histórico confirma novo recorde mundial
Aos 38 minutos, a Argentina construiu uma boa troca de passes pelo setor ofensivo. Medina apareceu pela esquerda e cruzou rasteiro. Almada deixou a bola passar com um corta-luz inteligente, enganando a defesa adversária.
A bola chegou limpa para Messi, que finalizou de perna esquerda, com precisão, no canto do goleiro, garantindo o gol histórico. Antes disso, o craque havia desperdiçado uma cobrança de pênalti aos 8 minutos da etapa inicial.
O gol também marcou o quarto de Messi nesta edição do Mundial, colocando novamente o argentino na liderança da artilharia da competição.
VEJA MAIS:
- Casal preso: Influenciadora deu tapas e socos em testemunha
- Veja lista com os 10 carros mais roubados do trimestre
- Buraco gigantesco cresce e gera preocupação em Piracicaba; VEJA
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Consistência ao longo de seis Copas do Mundo
Esta é a sexta participação de Lionel Messi em Copas do Mundo. Ao longo de sua trajetória no torneio, o atacante construiu uma carreira marcada por evolução constante:
- 2010: 5 jogos, nenhum gol
- 2006: 3 jogos, 1 gol
- 2018: 4 jogos, 1 gol
- 2014: 7 jogos, 4 gols
- 2022: 7 jogos, 7 gols
- 2026: 2 jogos, 4 gols
A edição de 2022 foi a mais produtiva em números totais, mas o desempenho em 2026 chama atenção pela alta média de gols por partida.
Ranking histórico dos maiores artilheiros da Copa
Com o novo recorde, Messi passa a liderar isoladamente a lista dos maiores goleadores da história das Copas do Mundo. Veja o ranking atualizado:
- Lionel Messi (Argentina) – 17 gols
- Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols
- Ronaldo (Brasil) – 15 gols
- Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols
- Kylian Mbappé (França) – 14 gols
- Just Fontaine (França) – 13 gols
- Pelé (Brasil) – 12 gols
Entre os nomes da lista, Just Fontaine segue com um recorde considerado quase inalcançável: seus 13 gols foram marcados em apenas uma única edição, em 1958, marca que permanece como um dos feitos mais impressionantes da história do torneio.