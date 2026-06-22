24 de junho de 2026
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RECORDE HISTÓRICO

Messi supera Klose e se isola como maior artilheiro das Copas

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução/Reuters
Lionel Messi entrou de vez para a história do futebol mundial ao se tornar o maior artilheiro de todas as edições da Copa do Mundo.
Lionel Messi entrou de vez para a história do futebol mundial ao se tornar o maior artilheiro de todas as edições da Copa do Mundo.

Lionel Messi entrou de vez para a história do futebol mundial ao se tornar o maior artilheiro de todas as edições da Copa do Mundo. O camisa 10 da Argentina chegou ao seu 17º gol no torneio e ultrapassou o alemão Miroslav Klose, que somava 16 gols.

O feito aconteceu durante a partida contra a Áustria, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa de 2026. O gol que garantiu o novo recorde foi marcado ainda no primeiro tempo, em uma jogada trabalhada da seleção argentina.

Gol histórico confirma novo recorde mundial

Aos 38 minutos, a Argentina construiu uma boa troca de passes pelo setor ofensivo. Medina apareceu pela esquerda e cruzou rasteiro. Almada deixou a bola passar com um corta-luz inteligente, enganando a defesa adversária.

A bola chegou limpa para Messi, que finalizou de perna esquerda, com precisão, no canto do goleiro, garantindo o gol histórico. Antes disso, o craque havia desperdiçado uma cobrança de pênalti aos 8 minutos da etapa inicial.

O gol também marcou o quarto de Messi nesta edição do Mundial, colocando novamente o argentino na liderança da artilharia da competição.

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Consistência ao longo de seis Copas do Mundo

Esta é a sexta participação de Lionel Messi em Copas do Mundo. Ao longo de sua trajetória no torneio, o atacante construiu uma carreira marcada por evolução constante:

  • 2010: 5 jogos, nenhum gol
  • 2006: 3 jogos, 1 gol
  • 2018: 4 jogos, 1 gol
  • 2014: 7 jogos, 4 gols
  • 2022: 7 jogos, 7 gols
  • 2026: 2 jogos, 4 gols

A edição de 2022 foi a mais produtiva em números totais, mas o desempenho em 2026 chama atenção pela alta média de gols por partida.

Ranking histórico dos maiores artilheiros da Copa

Com o novo recorde, Messi passa a liderar isoladamente a lista dos maiores goleadores da história das Copas do Mundo. Veja o ranking atualizado:

  1. Lionel Messi (Argentina) – 17 gols
  2. Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols
  3. Ronaldo (Brasil) – 15 gols
  4. Gerd Müller (Alemanha) – 14 gols
  5. Kylian Mbappé (França) – 14 gols
  6. Just Fontaine (França) – 13 gols
  7. Pelé (Brasil) – 12 gols

Entre os nomes da lista, Just Fontaine segue com um recorde considerado quase inalcançável: seus 13 gols foram marcados em apenas uma única edição, em 1958, marca que permanece como um dos feitos mais impressionantes da história do torneio.

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