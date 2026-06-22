A Receita Federal entrou em uma nova fase de modernização da fiscalização no Brasil com a regulamentação do uso de inteligência artificial (IA) em seus processos de análise de dados, identificação de riscos e combate a irregularidades tributárias.

A medida formaliza o uso de tecnologias avançadas para ampliar a capacidade do órgão de cruzar informações financeiras, patrimoniais e fiscais de contribuintes e empresas em todo o país.

Tecnologia reforça análise de grandes volumes de dados

Com a nova política, a Receita passa a utilizar sistemas capazes de processar milhões de informações provenientes de diferentes bases oficiais, como declarações de Imposto de Renda, registros de cartórios, notas fiscais eletrônicas, dados bancários e informações fornecidas por empresas.