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FISCALIZAÇÃO DIGITAL

Receita Federal amplia uso de IA e reforça cruzamento de dados

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 3 min
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Reprodução/Receita Federal
A Receita Federal entrou em uma nova fase de modernização da fiscalização no Brasil com a regulamentação do uso de inteligência artificial (IA) em seus processos de análise de dados.
A Receita Federal entrou em uma nova fase de modernização da fiscalização no Brasil com a regulamentação do uso de inteligência artificial (IA) em seus processos de análise de dados.

A Receita Federal entrou em uma nova fase de modernização da fiscalização no Brasil com a regulamentação do uso de inteligência artificial (IA) em seus processos de análise de dados, identificação de riscos e combate a irregularidades tributárias.

A medida formaliza o uso de tecnologias avançadas para ampliar a capacidade do órgão de cruzar informações financeiras, patrimoniais e fiscais de contribuintes e empresas em todo o país.

Tecnologia reforça análise de grandes volumes de dados

Com a nova política, a Receita passa a utilizar sistemas capazes de processar milhões de informações provenientes de diferentes bases oficiais, como declarações de Imposto de Renda, registros de cartórios, notas fiscais eletrônicas, dados bancários e informações fornecidas por empresas.

O objetivo é identificar possíveis inconsistências entre renda declarada, patrimônio, movimentações financeiras e padrão de consumo, agilizando a triagem de casos com maior risco fiscal.

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IA não substitui auditores, afirma Receita

Apesar do avanço tecnológico, a Receita Federal reforça que a inteligência artificial não toma decisões de forma autônoma.

Os sistemas atuam apenas como ferramentas de apoio aos auditores fiscais, que continuam responsáveis pela análise final e pela definição de eventuais autuações.

Segundo o órgão, todas as etapas seguem sob supervisão humana, com registros que permitem auditoria e rastreabilidade das análises realizadas.

Cruzamento de dados pode apontar inconsistências

Entre os principais usos da tecnologia está a identificação de divergências entre informações declaradas e dados obtidos por diferentes fontes oficiais.

Situações como renda incompatível com o patrimônio, omissão de bens, gastos acima da renda declarada e inconsistências em documentos fiscais podem ser sinalizadas automaticamente pelos sistemas.

Empresas também entram no radar da fiscalização, especialmente em casos envolvendo escrituração fiscal, créditos tributários e benefícios declarados de forma irregular.

Movimentações financeiras entram em análise integrada

A Receita esclarece que não realiza monitoramento individualizado de transações financeiras isoladas, como transferências via Pix.

No entanto, informações enviadas por instituições financeiras e plataformas de pagamento podem ser integradas ao cruzamento de dados quando há indícios de incompatibilidade tributária.

O foco da fiscalização está no conjunto das informações, e não em operações isoladas, segundo o órgão.

Autuações bilionárias reforçam combate à sonegação

A adoção de novas tecnologias ocorre em um cenário de forte atuação da Receita Federal, que registrou cerca de R$ 233 bilhões em autuações no ano de 2025.

O número evidencia a dimensão das irregularidades identificadas e reforça a busca por ferramentas mais eficientes no combate à sonegação e à evasão fiscal.

Regras incluem controle e supervisão humana

A política de inteligência artificial da Receita estabelece diretrizes de transparência, segurança, responsabilidade e controle sobre o uso dos sistemas.

As ferramentas devem registrar todas as etapas das análises realizadas, permitindo auditoria interna e fiscalização do próprio funcionamento da tecnologia.

Além disso, servidores podem ser responsabilizados em caso de uso inadequado dos sistemas, reforçando a necessidade de controle institucional sobre as ferramentas digitais.

O que muda para contribuintes e empresas

Para contribuintes que mantêm suas informações fiscais em conformidade, a principal mudança está no aumento da eficiência do cruzamento de dados.

Já para casos com inconsistências, omissões ou divergências entre declarações e movimentações financeiras, a fiscalização tende a se tornar mais rápida e precisa.

No ambiente empresarial, a digitalização amplia a capacidade de detecção de erros em declarações, notas fiscais e registros contábeis, exigindo maior atenção na organização das informações.

Com a adoção da inteligência artificial, a Receita Federal avança para um modelo de fiscalização mais automatizado na triagem, mas ainda dependente da análise humana na decisão final, ampliando a capacidade de controle sobre dados fiscais em escala nacional.

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