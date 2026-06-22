A Receita Federal entrou em uma nova fase de modernização da fiscalização no Brasil com a regulamentação do uso de inteligência artificial (IA) em seus processos de análise de dados, identificação de riscos e combate a irregularidades tributárias.
A medida formaliza o uso de tecnologias avançadas para ampliar a capacidade do órgão de cruzar informações financeiras, patrimoniais e fiscais de contribuintes e empresas em todo o país.
Tecnologia reforça análise de grandes volumes de dados
Com a nova política, a Receita passa a utilizar sistemas capazes de processar milhões de informações provenientes de diferentes bases oficiais, como declarações de Imposto de Renda, registros de cartórios, notas fiscais eletrônicas, dados bancários e informações fornecidas por empresas.
O objetivo é identificar possíveis inconsistências entre renda declarada, patrimônio, movimentações financeiras e padrão de consumo, agilizando a triagem de casos com maior risco fiscal.
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IA não substitui auditores, afirma Receita
Apesar do avanço tecnológico, a Receita Federal reforça que a inteligência artificial não toma decisões de forma autônoma.
Os sistemas atuam apenas como ferramentas de apoio aos auditores fiscais, que continuam responsáveis pela análise final e pela definição de eventuais autuações.
Segundo o órgão, todas as etapas seguem sob supervisão humana, com registros que permitem auditoria e rastreabilidade das análises realizadas.
Cruzamento de dados pode apontar inconsistências
Entre os principais usos da tecnologia está a identificação de divergências entre informações declaradas e dados obtidos por diferentes fontes oficiais.
Situações como renda incompatível com o patrimônio, omissão de bens, gastos acima da renda declarada e inconsistências em documentos fiscais podem ser sinalizadas automaticamente pelos sistemas.
Empresas também entram no radar da fiscalização, especialmente em casos envolvendo escrituração fiscal, créditos tributários e benefícios declarados de forma irregular.
Movimentações financeiras entram em análise integrada
A Receita esclarece que não realiza monitoramento individualizado de transações financeiras isoladas, como transferências via Pix.
No entanto, informações enviadas por instituições financeiras e plataformas de pagamento podem ser integradas ao cruzamento de dados quando há indícios de incompatibilidade tributária.
O foco da fiscalização está no conjunto das informações, e não em operações isoladas, segundo o órgão.
Autuações bilionárias reforçam combate à sonegação
A adoção de novas tecnologias ocorre em um cenário de forte atuação da Receita Federal, que registrou cerca de R$ 233 bilhões em autuações no ano de 2025.
O número evidencia a dimensão das irregularidades identificadas e reforça a busca por ferramentas mais eficientes no combate à sonegação e à evasão fiscal.
Regras incluem controle e supervisão humana
A política de inteligência artificial da Receita estabelece diretrizes de transparência, segurança, responsabilidade e controle sobre o uso dos sistemas.
As ferramentas devem registrar todas as etapas das análises realizadas, permitindo auditoria interna e fiscalização do próprio funcionamento da tecnologia.
Além disso, servidores podem ser responsabilizados em caso de uso inadequado dos sistemas, reforçando a necessidade de controle institucional sobre as ferramentas digitais.
O que muda para contribuintes e empresas
Para contribuintes que mantêm suas informações fiscais em conformidade, a principal mudança está no aumento da eficiência do cruzamento de dados.
Já para casos com inconsistências, omissões ou divergências entre declarações e movimentações financeiras, a fiscalização tende a se tornar mais rápida e precisa.
No ambiente empresarial, a digitalização amplia a capacidade de detecção de erros em declarações, notas fiscais e registros contábeis, exigindo maior atenção na organização das informações.
Com a adoção da inteligência artificial, a Receita Federal avança para um modelo de fiscalização mais automatizado na triagem, mas ainda dependente da análise humana na decisão final, ampliando a capacidade de controle sobre dados fiscais em escala nacional.