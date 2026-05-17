Faleceu ontem, nesta cidade, contava 43 anos, filho do Sr. Claudio Jose Felippe, falecido, e da Sra. Lucia Cristina dos Santos Felippe. Era casado com a Sra. Ana Aline Rosa de Melo dos Santos; deixa os filhos: Beatriz Marques Felippe, Gabriela Eduarda dos Santos Felippe, Guilherme Henrique dos Santos Felippe, Talita Isabele dos Santos Felippe, Larissa Manoele dos Santos Felippe, Lucas Vinicius dos Santos Felippe, Samuel dos Santos Felippe, Ravi dos Santos Felippe e Olivia dos Santos Felippe. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje, das 08h00 às 17h45, na sala “Safira” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas.

Faleceu dia 15/05/2026, na cidade de Rio das Pedras, aos 37 anos de idade. Era casado com a Sra. Daiane Median da Silva Cruz. Filho do Sr. Antonio de Oliveira Gomes e da Sra. Alvineide Alves dos Santos, falecida. Deixa o filho Daivid, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.

Sra. Christina Santandrea

Faleceu dia 16/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade. Era filha do Sr. Eduardo Santandrea e da Sra. Amelia Scagnolato, falecidos. Deixa as filhas: Silvia Martins Gomes Baltieri, casada com Jhonny Baltieri, e Claudia Martins Gomes. Deixa netos e bisneta. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de São Pedro e seu sepultamento ocorreu dia 16/05/2026 às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório Memorial São Pedro – sala 01, seguindo para o Cemitério Municipal. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.