Sr. Amilton Jose dos Santos Felippe
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 43 anos, filho do Sr. Claudio Jose Felippe, falecido, e da Sra. Lucia Cristina dos Santos Felippe. Era casado com a Sra. Ana Aline Rosa de Melo dos Santos; deixa os filhos: Beatriz Marques Felippe, Gabriela Eduarda dos Santos Felippe, Guilherme Henrique dos Santos Felippe, Talita Isabele dos Santos Felippe, Larissa Manoele dos Santos Felippe, Lucas Vinicius dos Santos Felippe, Samuel dos Santos Felippe, Ravi dos Santos Felippe e Olivia dos Santos Felippe. Deixa irmãs, demais familiares e amigos. O velório será realizado hoje, das 08h00 às 17h45, na sala “Safira” do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba, seguindo o féretro às 18h00 para a realização do Momento de Memórias no “Salão Nobre” do mesmo local. Procedimentos de cremação serão realizados posteriormente. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas.
Sr. Antonielson dos Santos Gomes
Faleceu dia 15/05/2026, na cidade de Rio das Pedras, aos 37 anos de idade. Era casado com a Sra. Daiane Median da Silva Cruz. Filho do Sr. Antonio de Oliveira Gomes e da Sra. Alvineide Alves dos Santos, falecida. Deixa o filho Daivid, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Rio das Pedras, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Christina Santandrea
Faleceu dia 16/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 93 anos de idade. Era filha do Sr. Eduardo Santandrea e da Sra. Amelia Scagnolato, falecidos. Deixa as filhas: Silvia Martins Gomes Baltieri, casada com Jhonny Baltieri, e Claudia Martins Gomes. Deixa netos e bisneta. O seu corpo foi transladado em auto fúnebre para a cidade de São Pedro e seu sepultamento ocorreu dia 16/05/2026 às 13h00, saindo a urna mortuária do Velório Memorial São Pedro – sala 01, seguindo para o Cemitério Municipal. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Donizete Valdecir Zorzin
Faleceu ontem, nesta cidade, contava 61 anos, filho dos finados Sr. João Zorzin e da Sra. Joana Aparecida Batajero. Era casado com a Sra. Silene Maria Dal'Col Zorzin; deixa os filhos: Lucas Dal'Col Zorzin, casado com a Sra. Bruna Muniz Aragon Zorzin, e Tiago Dal'Col Zorzin, casado com a Sra. Monica Cristina de Sousa. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 da sala “A” do Velório do Cemitério Parque da Ressurreição, para referida necrópole. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas.
Sra. Fátima Barbosa Toledo
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 68 anos, filha dos finados Sr. Marcio Toledo e da Sra. Helena Barbosa Toledo. Deixa a filha: Flavia Toledo Borges Vieira da Cruz, casada com o Sr. Andre Luis Silva da Cruz. Deixa demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 14h00 do Velório da Saudade de Piracicaba – SP, sala “03”, para o Cemitério da Paz, da cidade de São Paulo – SP. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas.
Sr. Haroldo Serafim
Faleceu dia 16/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 89 anos de idade. Era casado com a Sra. Maria Alves da Silva Serafim. Filho da Sra. Benedita Rita, falecida. Deixa os filhos: Eduardo da Silva Serafim, casado com Juliana Calicchio, e Alexandre da Silva Serafim. Deixa o neto Guilherme Calicchio Serafim, demais familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/05/2026 às 13h30, saindo a urna mortuária do Velório Municipal de Vila Rezende – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Iracema Fracetto Salvato
Faleceu dia 16/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 97 anos de idade. Era viúva do Sr. Paschoal Salvato. Filha do Sr. Augusto Fracetto e da Sra. Thereza Bernardini, falecidos. Deixa os filhos: Rosa Teresinha Salvato Mantuan, viúva de José Paulo Mantuan; Marli Aparecida Salvato Arthuzo, viúva de Valério Sergio Arthuzo; José Francisco Salvato, casado com Tania Maria Alves Salvato; e Paschoal Antonio Salvato, casado com Sonia Regina Teodoro de Oliveira Salvato. Deixa netos, bisnetos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 10h30, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 02, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. José Furlan
Faleceu dia 16/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 79 anos de idade. Era casado com a Sra. Santa Ana Rosa Gonçalves Furlan. Filho do Sr. Verginio Furlan e da Sra. Rosa Rosina Furlan, falecidos. Deixa os filhos: Ivan José Furlan, casado com Fernanda Arruda Furlan, e Luciane Furlan Theodoro, casada com Marcio Francisco Theodoro. Deixa netos, familiares e amigos. O seu sepultamento ocorreu dia 16/05/2026 às 17h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 06, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sra. Maria Aparecida Rosario de Campos
Faleceu dia 16/05/2026, na cidade de Piracicaba, aos 84 anos de idade. Era viúva do Sr. Antônio Rodrigues de Campos. Filha do Sr. Sebastião Fernandes Rosario e da Sra. Eudóxia Cardoso, falecidos. Deixa os filhos: Neide Aparecida de Campos; Deize Marisa de Campos Miake, falecida; Adauto Antônio Rodrigues de Campos, casado com Maria Elizabete Araújo de Campos; Ony Rodrigues de Campos, casado com Martha Souza de Campos; Wagner Rodrigues de Campos, falecido; Daniel Rodrigues de Campos, falecido; Denise Rodrigues de Campos; Maria Rodrigues de Campos; e Mario Rodrigues de Campos, casado com Viviane Alves Sabadin. Deixa netos e bisnetos. O seu sepultamento ocorrerá hoje às 16h00, saindo a urna mortuária do Velório da Saudade – sala 03, seguindo para a referida necrópole. Expressamos nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos neste momento de luto. Grupo Bom Jesus Funerais.
Sr. Ovidio Paschoalini
Faleceu anteontem, nesta cidade, contava 87 anos, filho dos finados Sr. Secondo Paschoalini e da Sra. Izaura Teixeira Paschoalini. Era viúvo da Sra. Lidioneta Matarazo Paschoalini; deixa os filhos: Rita Aparecida Paschoalini Carrer, casada com o Sr. Pedro Paulo Carrer Junior; Valeria Paschoalini; Ana Maria Paschoalini; Mauricio Paschoalini, casado com a Sra. Ana Claudia Bagarolo; e João Eric Paschoalini, casado com a Sra. Fernanda Yukie. Deixa 04 netos, 01 neta, demais familiares e amigos. Seu sepultamento foi realizado ontem, tendo saído o féretro às 16h30 do Velório da Saudade, sala “04”, para o Cemitério Municipal da Saudade. À família e amigos enlutados os sentimentos de pesar da Abil Grupo Unidas.