O Portal JP1 consolidou sua posição entre os maiores veículos digitais do interior paulista ao registrar crescimento expressivo de audiência e ampliar de forma contundente sua liderança em Piracicaba e região. Integrante da Rede Sampi, o portal encerrou abril de 2026 com a marca de 2,64 milhões de visualizações na Região Metropolitana de Piracicaba, reforçando seu protagonismo no jornalismo digital.

Os números refletem uma trajetória consistente de crescimento. Em 2025, o JP1 manteve média superior a 1,18 milhão de visualizações mensais, desempenho que já colocava o portal em posição de destaque absoluto no mercado regional de notícias. Agora, com os resultados registrados em 2026, a distância para os concorrentes se tornou ainda mais ampla.

Liderança isolada no jornalismo digital

Levantamentos baseados em dados de SimilarWeb e Google Analytics apontam que o JP1 possui audiência média cerca de 22 vezes maior que o segundo principal canal de notícias de Piracicaba em quantidade de visualizações. Em comparação ao terceiro colocado, a diferença é ainda mais expressiva: o portal registra audiência aproximadamente 107 vezes superior.