18 de maio de 2026
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JORNALISMO

JP1 dispara na audiência e amplia liderança regional

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 3 min
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Alyson Rodrigues/JP
A média de audiência do JP1 supera em cerca de 1.300% a soma das visualizações dos quatro maiores portais concorrentes da cidade
A média de audiência do JP1 supera em cerca de 1.300% a soma das visualizações dos quatro maiores portais concorrentes da cidade

O Portal JP1 consolidou sua posição entre os maiores veículos digitais do interior paulista ao registrar crescimento expressivo de audiência e ampliar de forma contundente sua liderança em Piracicaba e região. Integrante da Rede Sampi, o portal encerrou abril de 2026 com a marca de 2,64 milhões de visualizações na Região Metropolitana de Piracicaba, reforçando seu protagonismo no jornalismo digital.

Os números refletem uma trajetória consistente de crescimento. Em 2025, o JP1 manteve média superior a 1,18 milhão de visualizações mensais, desempenho que já colocava o portal em posição de destaque absoluto no mercado regional de notícias. Agora, com os resultados registrados em 2026, a distância para os concorrentes se tornou ainda mais ampla.

Liderança isolada no jornalismo digital

Levantamentos baseados em dados de SimilarWeb e Google Analytics apontam que o JP1 possui audiência média cerca de 22 vezes maior que o segundo principal canal de notícias de Piracicaba em quantidade de visualizações. Em comparação ao terceiro colocado, a diferença é ainda mais expressiva: o portal registra audiência aproximadamente 107 vezes superior.

Outro dado chama atenção no cenário regional. A média de audiência do JP1 supera em cerca de 1.300% a soma das visualizações dos quatro maiores portais concorrentes da cidade, consolidando uma liderança rara no ambiente digital do interior paulista. Na prática, isso significa que o Portal JP1 concentra aproximadamente 93% de todas as visitas registradas entre os principais sites de notícias de Piracicaba.

Os números demonstram que o Portal se tornou referência diária para leitores que buscam informação rápida, cobertura local, credibilidade e atualização constante dos principais acontecimentos de Piracicaba e região.

Compromisso com informação e inovação

Para o diretor do Jornal de Piracicaba e do Portal JP1, Marcelo Batuíra Losso Pedroso, os resultados refletem um modelo de jornalismo que une tecnologia, proximidade regional e compromisso editorial.

“O crescimento do JP1 mostra a força do jornalismo regional profissional quando ele consegue unir credibilidade, velocidade e conexão real com a comunidade. O leitor atual quer informação confiável, acessível e próxima da sua realidade, e é exatamente isso que buscamos entregar diariamente”, afirmou.

O Diretor de Publicidade e Gerente de Tráfego do Portal, Alex Vitti Rodrigues, destacou que o desempenho também é resultado de um trabalho estratégico de distribuição digital e entendimento do comportamento da audiência.

“O ambiente digital mudou muito nos últimos anos. Hoje, não basta apenas publicar notícias. É preciso compreender plataformas, formatos, hábitos de consumo e comportamento do público. O JP1 vem conseguindo crescer de maneira sólida justamente porque trabalha informação de qualidade aliada à inteligência de distribuição e presença multiplataforma”, explicou.

Já a editora de jornalismo Nani Camargo ressaltou a importância da relação construída diariamente com os leitores da região.

“O nosso foco continua sendo produzir conteúdo relevante, humanizado e conectado aos assuntos que realmente impactam a vida das pessoas. O leitor participa, envia pautas, acompanha em tempo real e faz parte do processo jornalístico. Essa proximidade fortalece ainda mais a confiança construída pelo portal”, afirmou.

Rede Sampi amplia presença regional

O Portal JP1 integra a Rede Sampi, grupo que reúne operações em diferentes regiões do interior de São Paulo e vem se consolidando como uma das principais forças do jornalismo regional no ambiente digital.

Sob direção executiva do jornalista Correa Neves Junior, a rede mantém modelo descentralizado de produção jornalística, com equipes locais e cobertura próxima às comunidades atendidas. As operações da Rede Sampi estão consolidadas em importantes regiões do interior paulista, com veículos de forte relevância regional, como o Portal GCN, em Franca, o JCNET, em Bauru, o Jornal de Jundiaí, o jornal O Vale, em São José dos Campos, a Folha da Região, em Araçatuba, além da Sampi Campinas e do Portal JP1, em Piracicaba.

A expansão contínua da Rede Sampi reforça uma tendência cada vez mais forte no setor: o crescimento do jornalismo regional digital profissional, com produção local, forte presença multiplataforma e alto nível de engajamento com o público.

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