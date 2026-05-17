O Portal JP1 consolidou sua posição entre os maiores veículos digitais do interior paulista ao registrar crescimento expressivo de audiência e ampliar de forma contundente sua liderança em Piracicaba e região. Integrante da Rede Sampi, o portal encerrou abril de 2026 com a marca de 2,64 milhões de visualizações na Região Metropolitana de Piracicaba, reforçando seu protagonismo no jornalismo digital.
Os números refletem uma trajetória consistente de crescimento. Em 2025, o JP1 manteve média superior a 1,18 milhão de visualizações mensais, desempenho que já colocava o portal em posição de destaque absoluto no mercado regional de notícias. Agora, com os resultados registrados em 2026, a distância para os concorrentes se tornou ainda mais ampla.
Liderança isolada no jornalismo digital
Levantamentos baseados em dados de SimilarWeb e Google Analytics apontam que o JP1 possui audiência média cerca de 22 vezes maior que o segundo principal canal de notícias de Piracicaba em quantidade de visualizações. Em comparação ao terceiro colocado, a diferença é ainda mais expressiva: o portal registra audiência aproximadamente 107 vezes superior.
Outro dado chama atenção no cenário regional. A média de audiência do JP1 supera em cerca de 1.300% a soma das visualizações dos quatro maiores portais concorrentes da cidade, consolidando uma liderança rara no ambiente digital do interior paulista. Na prática, isso significa que o Portal JP1 concentra aproximadamente 93% de todas as visitas registradas entre os principais sites de notícias de Piracicaba.
Os números demonstram que o Portal se tornou referência diária para leitores que buscam informação rápida, cobertura local, credibilidade e atualização constante dos principais acontecimentos de Piracicaba e região.
Compromisso com informação e inovação
Para o diretor do Jornal de Piracicaba e do Portal JP1, Marcelo Batuíra Losso Pedroso, os resultados refletem um modelo de jornalismo que une tecnologia, proximidade regional e compromisso editorial.
“O crescimento do JP1 mostra a força do jornalismo regional profissional quando ele consegue unir credibilidade, velocidade e conexão real com a comunidade. O leitor atual quer informação confiável, acessível e próxima da sua realidade, e é exatamente isso que buscamos entregar diariamente”, afirmou.
O Diretor de Publicidade e Gerente de Tráfego do Portal, Alex Vitti Rodrigues, destacou que o desempenho também é resultado de um trabalho estratégico de distribuição digital e entendimento do comportamento da audiência.
“O ambiente digital mudou muito nos últimos anos. Hoje, não basta apenas publicar notícias. É preciso compreender plataformas, formatos, hábitos de consumo e comportamento do público. O JP1 vem conseguindo crescer de maneira sólida justamente porque trabalha informação de qualidade aliada à inteligência de distribuição e presença multiplataforma”, explicou.
Já a editora de jornalismo Nani Camargo ressaltou a importância da relação construída diariamente com os leitores da região.
“O nosso foco continua sendo produzir conteúdo relevante, humanizado e conectado aos assuntos que realmente impactam a vida das pessoas. O leitor participa, envia pautas, acompanha em tempo real e faz parte do processo jornalístico. Essa proximidade fortalece ainda mais a confiança construída pelo portal”, afirmou.
Rede Sampi amplia presença regional
O Portal JP1 integra a Rede Sampi, grupo que reúne operações em diferentes regiões do interior de São Paulo e vem se consolidando como uma das principais forças do jornalismo regional no ambiente digital.
Sob direção executiva do jornalista Correa Neves Junior, a rede mantém modelo descentralizado de produção jornalística, com equipes locais e cobertura próxima às comunidades atendidas. As operações da Rede Sampi estão consolidadas em importantes regiões do interior paulista, com veículos de forte relevância regional, como o Portal GCN, em Franca, o JCNET, em Bauru, o Jornal de Jundiaí, o jornal O Vale, em São José dos Campos, a Folha da Região, em Araçatuba, além da Sampi Campinas e do Portal JP1, em Piracicaba.
A expansão contínua da Rede Sampi reforça uma tendência cada vez mais forte no setor: o crescimento do jornalismo regional digital profissional, com produção local, forte presença multiplataforma e alto nível de engajamento com o público.