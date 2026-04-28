A avenida Torquato da Silva Leitão passou a contar, desde a tarde de ontem, 27/04, com dois novos semáforos instalados nos dois sentidos do cruzamento com a rua Dona Eugênia. Além da implantação dos equipamentos, a via também recebeu revitalização completa da sinalização viária, com nova pintura de solo e substituição das placas de trânsito por novas.

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Outra intervenção já iniciada essa semana ocorre na avenida Dr. Antônio Mendes de Barros, na Rotatória Romilda Novello Fornazier, próxima ao Terminal São Jorge. O local receberá nova sinalização e instalação de semáforos, atendendo a uma antiga reivindicação da população. A implantação dos equipamentos começou ontem, 27/04, e a previsão é de que entrem em funcionamento até o início da próxima semana. As melhorias fazem parte de um pacote de mudanças viárias executadas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes. O objetivo das alterações é prevenir acidentes, melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.