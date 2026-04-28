A avenida Torquato da Silva Leitão passou a contar, desde a tarde de ontem, 27/04, com dois novos semáforos instalados nos dois sentidos do cruzamento com a rua Dona Eugênia. Além da implantação dos equipamentos, a via também recebeu revitalização completa da sinalização viária, com nova pintura de solo e substituição das placas de trânsito por novas.
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Outra intervenção já iniciada essa semana ocorre na avenida Dr. Antônio Mendes de Barros, na Rotatória Romilda Novello Fornazier, próxima ao Terminal São Jorge. O local receberá nova sinalização e instalação de semáforos, atendendo a uma antiga reivindicação da população. A implantação dos equipamentos começou ontem, 27/04, e a previsão é de que entrem em funcionamento até o início da próxima semana. As melhorias fazem parte de um pacote de mudanças viárias executadas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes. O objetivo das alterações é prevenir acidentes, melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.
REFORÇO NA SINALIZAÇÃO – Entre os dias 20 a 26/04, 28 vias de Piracicaba foram contempladas com melhorias na sinalização, sendo 10 avenidas, 17 ruas e um trecho de estrada, com intervenções voltadas à organização do trânsito e aumento da segurança. Os serviços incluíram pintura de solo com legendas como “Pare”, “Devagar” e “Lombada”, além da implantação e revitalização de faixas de pedestres, eixos de via, zebrados, faixas elevadas, áreas de desaceleração, canalizações e demarcação de vagas. Também foram instalados dispositivos de redução de velocidade, como lombadas, e realizadas substituições de placas de sinalização vertical e aérea.
Endereços atendidos entre 20 a 26/04:
AVENIDAS
Adiel Paes Zamith
Diácono Jair Oliveira
Dois Córregos
Laranjal Paulista
Manoel Lopes Alarcon
Padre Fernando Guarda
Pompéia
Rio das Pedras
Thales Castanho de Andrade
Torquato da Silva Leitão
RUAS
Adriano José Alves
Angelina Gerolano Torin
Antônio Cobra Filho
Augusta Lello
Cezira Geovanoni
Eduarda Garcia Cobra
Fernando Lopes
Frei Cirilo Bergamasco
Guariçara
Humberto Consentino Filho
Mirandópolis
Nhandeara
Piquete
Populina
Rifaina
Taiúva
Walter Ramos Jardim
ESTRADA
Estrada Pedro Bortoletto