30 de abril de 2026
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RUAS E AVENIDAS

Trânsito em Piracicaba: avenidas recebem novos semáforos

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
Av. Torquato da Silva Leitão conta com novos semáforos operando
Av. Torquato da Silva Leitão conta com novos semáforos operando

A avenida Torquato da Silva Leitão passou a contar, desde a tarde de ontem, 27/04, com dois novos semáforos instalados nos dois sentidos do cruzamento com a rua Dona Eugênia. Além da implantação dos equipamentos, a via também recebeu revitalização completa da sinalização viária, com nova pintura de solo e substituição das placas de trânsito por novas.

Saiba mais:


Outra intervenção já iniciada essa semana ocorre na avenida Dr. Antônio Mendes de Barros, na Rotatória Romilda Novello Fornazier, próxima ao Terminal São Jorge. O local receberá nova sinalização e instalação de semáforos, atendendo a uma antiga reivindicação da população. A implantação dos equipamentos começou ontem, 27/04, e a previsão é de que entrem em funcionamento até o início da próxima semana. As melhorias fazem parte de um pacote de mudanças viárias executadas pela Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes. O objetivo das alterações é prevenir acidentes, melhorar a fluidez do trânsito e garantir mais segurança para motoristas e pedestres.

REFORÇO NA SINALIZAÇÃO – Entre os dias 20 a 26/04, 28 vias de Piracicaba foram contempladas com melhorias na sinalização, sendo 10 avenidas, 17 ruas e um trecho de estrada, com intervenções voltadas à organização do trânsito e aumento da segurança. Os serviços incluíram pintura de solo com legendas como “Pare”, “Devagar” e “Lombada”, além da implantação e revitalização de faixas de pedestres, eixos de via, zebrados, faixas elevadas, áreas de desaceleração, canalizações e demarcação de vagas. Também foram instalados dispositivos de redução de velocidade, como lombadas, e realizadas substituições de placas de sinalização vertical e aérea.


Endereços atendidos entre 20 a 26/04:

AVENIDAS

Adiel Paes Zamith

Diácono Jair Oliveira

Dois Córregos

Laranjal Paulista

Manoel Lopes Alarcon

Padre Fernando Guarda

Pompéia

Rio das Pedras

Thales Castanho de Andrade

Torquato da Silva Leitão

RUAS

Adriano José Alves

Angelina Gerolano Torin

Antônio Cobra Filho

Augusta Lello

Cezira Geovanoni

Eduarda Garcia Cobra

Fernando Lopes

Frei Cirilo Bergamasco

Guariçara

Humberto Consentino Filho

Mirandópolis

Nhandeara

Piquete

Populina

Rifaina

Taiúva

Walter Ramos Jardim

ESTRADA

Estrada Pedro Bortoletto

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