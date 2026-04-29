O aumento da procura por medicamentos como Ozempic, Wegovy e Mounjaro reacendeu o debate sobre as chamadas canetas emagrecedoras. Com a quebra da patente da semaglutida, cresceu a expectativa por versões mais acessíveis desses remédios usados no tratamento da obesidade. Porém, estudos recentes mostram que os resultados não são iguais para todos os pacientes.

Pesquisas internacionais indicam que até 1 em cada 10 pessoas pode apresentar baixa resposta ao tratamento, mesmo utilizando os medicamentos corretamente e sob acompanhamento médico.

Estudos mostram diferença nos resultados

Dados publicados em revistas científicas revelam que parte dos pacientes não consegue atingir a perda mínima de peso considerada ideal nos primeiros meses de tratamento.