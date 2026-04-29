Um esquema conhecido como “golpe da mostarda” voltou a chamar atenção após relatos de vítimas nas redes sociais envolvendo furtos dentro de ônibus. A ação criminosa utiliza distração, confusão e trabalho em grupo para roubar celulares e objetos pessoais de passageiros no transporte público.

O método consiste em sujar propositalmente a roupa da vítima com um líquido parecido com vômito ou molho. Enquanto a pessoa tenta entender o que aconteceu, criminosos aproveitam o momento para cometer o furto.

Como funciona o “golpe da sujeira”

Segundo vítimas ouvidas pela imprensa, o crime acontece de forma extremamente rápida e geralmente envolve três pessoas atuando em conjunto.