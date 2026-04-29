Um esquema conhecido como “golpe da mostarda” voltou a chamar atenção após relatos de vítimas nas redes sociais envolvendo furtos dentro de ônibus. A ação criminosa utiliza distração, confusão e trabalho em grupo para roubar celulares e objetos pessoais de passageiros no transporte público.
O método consiste em sujar propositalmente a roupa da vítima com um líquido parecido com vômito ou molho. Enquanto a pessoa tenta entender o que aconteceu, criminosos aproveitam o momento para cometer o furto.
Como funciona o “golpe da sujeira”
Segundo vítimas ouvidas pela imprensa, o crime acontece de forma extremamente rápida e geralmente envolve três pessoas atuando em conjunto.
Primeiro, um dos suspeitos derrama uma substância na roupa do passageiro sem que ele perceba imediatamente. Em seguida, outro criminoso se aproxima alertando sobre a sujeira e oferecendo ajuda para limpar.
Nesse momento, a vítima fica desnorteada e distraída enquanto um terceiro integrante do grupo aproveita para furtar celular, carteira ou outros pertences.
Relatos indicam que os criminosos costumam agir em linhas de ônibus movimentadas, mas não necessariamente lotadas.
Vítimas relatam choque após o furto
Uma das vítimas contou que só percebeu o roubo depois de descer do ônibus. Segundo ele, o nervosismo causado pela situação dificultou qualquer reação imediata.
Outra passageira afirmou que tudo aconteceu em poucos segundos e descreveu a sensação como “desesperadora”. Ela relatou que os criminosos demonstravam falsa preocupação enquanto tentavam manipular a roupa atingida pela substância.
Especialistas alertam que o objetivo do golpe é justamente gerar desorientação emocional para reduzir a atenção da vítima.
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Golpe já era conhecido fora do Brasil
O esquema criminoso não é novo e já havia sido registrado em cidades turísticas da América do Sul e da Europa. No exterior, a prática é conhecida como “mustard scam”, ou “golpe da mostarda”.
Em muitos casos, os criminosos utilizam molho amarelo ou substâncias semelhantes para simular acidentes envolvendo comida, fezes de pássaros ou vômito.
Turistas costumam ser os principais alvos, justamente pela distração e desconhecimento do método utilizado pelos golpistas.
Como se proteger durante o trajeto
Especialistas em segurança recomendam algumas medidas simples para reduzir os riscos durante viagens de ônibus:
- Evitar deixar celular no bolso traseiro
- Não entregar bolsas ou roupas para desconhecidos
- Desconfiar de abordagens excessivamente prestativas
- Manter atenção redobrada em situações inesperadas
- Registrar boletim de ocorrência em caso de furto
A polícia também reforça que o registro oficial ajuda na identificação dos criminosos e no mapeamento das linhas com maior número de ocorrências.