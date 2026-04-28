Piracicaba está prestes a dar um passo decisivo rumo a um futuro mais sustentável — e sobre rodas elétricas. A instalação de um Centro Técnico de uma montadora global no município não apenas reforça o perfil industrial da cidade, como também a posiciona no centro das discussões sobre mobilidade limpa no Brasil e na América Latina.
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HUB ESTRATÉGICO PARA MOBILIDADE LIMPA
Com previsão de inauguração para setembro de 2026, o novo espaço terá 8 mil m², sendo 4 mil m² de área construída. Mais do que uma estrutura física, o local funcionará como um hub estratégico, reunindo nacionalização de componentes, capacitação técnica especializada e um armazém central de peças.
Na prática, isso representa mais agilidade na manutenção de frotas elétricas, redução de custos logísticos e fortalecimento da cadeia produtiva local — fatores que contribuem diretamente para a expansão do transporte sustentável no país.
TECNOLOGIA GLOBAL ADAPTADA AO BRASIL
A chegada da montadora também marca um movimento importante de adaptação tecnológica. A empresa pretende “tropicalizar” seu portfólio, ajustando soluções globais às condições brasileiras, incluindo demandas operacionais, ambientais e regulatórias.
Com presença em mais de 150 países, a companhia aposta no Brasil como mercado estratégico e já sinaliza planos futuros de produção nacional. Enquanto isso, a operação deve oferecer uma linha completa de veículos — como ônibus urbanos, rodoviários, vans e caminhões — com tecnologias elétricas e movidas a hidrogênio.
Ao unir inovação, sustentabilidade e desenvolvimento regional, Piracicaba se consolida como um polo emergente da mobilidade verde, acompanhando uma tendência global que ganha cada vez mais força.