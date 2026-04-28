Piracicaba está prestes a dar um passo decisivo rumo a um futuro mais sustentável — e sobre rodas elétricas. A instalação de um Centro Técnico de uma montadora global no município não apenas reforça o perfil industrial da cidade, como também a posiciona no centro das discussões sobre mobilidade limpa no Brasil e na América Latina.

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HUB ESTRATÉGICO PARA MOBILIDADE LIMPA

Com previsão de inauguração para setembro de 2026, o novo espaço terá 8 mil m², sendo 4 mil m² de área construída. Mais do que uma estrutura física, o local funcionará como um hub estratégico, reunindo nacionalização de componentes, capacitação técnica especializada e um armazém central de peças.