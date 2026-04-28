De acordo com os relatos, a quantidade de cabos é considerada elevada. Eles afirmam que há preocupação com a possibilidade de curto-circuito na fiação. Também mencionam a presença de cabos em excesso como fator que interfere na visualização da via.

Comerciantes e moradores da região do Centro, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a presença de fios e cabos expostos em postes na rua Governador Pedro de Toledo.

No município, a Lei nº 9.735, de 16 de maio de 2022, estabelece a obrigatoriedade de que a empresa detentora da infraestrutura dos postes e as demais empresas ocupantes se restrinjam à ocupação do espaço público conforme normas técnicas aplicáveis, além de determinar a regularização e a retirada de fios inutilizados em vias públicas. A legislação também prevê a atuação do poder público na fiscalização do cumprimento dessas normas.

O que diz a Prefeitura

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitura. Em nota, o Executivo informou:

"A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que a organização e regularização dos cabos de telecomunicações instalados em postes são de responsabilidade das empresas que utilizam a infraestrutura compartilhada sob gestão da concessionária de energia elétrica (CPFL).