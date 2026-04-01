Entre os resultados, cerca de três em cada dez jovens disseram sentir tristeza com frequência ou na maior parte do tempo. Número parecido informou já ter pensado em se machucar de forma intencional.

Uma pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou dados sobre a saúde emocional de adolescentes no Brasil. O estudo ouviu 118.099 estudantes entre 13 e 17 anos, em 4.167 escolas públicas e particulares durante o ano de 2024.

O levantamento também mostrou que 42,9% dos adolescentes relataram irritação ou nervosismo constante. Outros 18,5% afirmaram sentir que a vida não vale a pena.

Nas escolas, o acesso a apoio psicológico ainda não chega a todos os alunos. Na rede privada, 58,2% estudam em locais com algum tipo de suporte. Já na rede pública, esse índice é de 45,8%. O acesso a profissionais da área de saúde mental atinge 34,1% dos estudantes.

Fora da escola, 26,1% disseram sentir que ninguém se importa com eles. Mais de um terço afirmou que os pais não entendem seus problemas. Cerca de 20% relataram agressões físicas dentro de casa no último ano.