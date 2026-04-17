A identificação visual das placas de veículos no Brasil pode passar por uma nova mudança. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados propõe o retorno de informações como estado e município, além da inclusão da bandeira da unidade federativa, elementos retirados com a adoção do padrão Mercosul.

A proposta já avançou na Comissão de Viação e Transportes e agora segue para análise da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, etapa decisiva antes de uma eventual aprovação definitiva.

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Placas com identidade regional